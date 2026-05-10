坪井 勇磨選手 契約合意のお知らせ(新規)

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、坪井勇磨選手と契約合意(新規)に至りましたので、お知らせいたします。T.T彩たまとしては、初の埼玉県出身選手との契約となります。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

坪井 勇磨(つぼい ゆうま)

【生年月日】

1997年2月24日(29歳)

【出身地】

埼玉県川越市

【Tリーグ前所属】

静岡ジェード(2025-2026)

【戦型】

左シェークドライブ型

【戦績】

2014年

平成26年度全国高校総体 男子団体優勝 優勝

男子シングルス 優勝

男子ダブルス 優勝

2017年

平成29年度全日本学生選抜 男子シングルス 優勝

2026年

全日本卓球選手権大会 混合ダブルス 準優勝

【坪井 勇磨選手入団コメント】

今シーズンからT.T彩たまに加入しました。坪井勇磨です。

地元が埼玉県川越市出身なので、T.T彩たまのファンの皆さんに喜んでいただけるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いいたします。

【会社情報】

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/