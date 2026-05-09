執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、今年25周年を迎えた本格ガンアクション漫画『BLACK LAGOON(ブラックラグーン)』より、「Mr.Chang (張維新)」をイメージしたサングラスの受注販売を2026年5月9日(土)より開始します。





BLACK LAGOON × 執事眼鏡eyemirror





『BLACK LAGOON』作中で、「金義潘の白紙扇」の二つ名を持つ、三合会 タイ支部のボス「Mr.Chang (張維新)」のサングラスを、原作者・広江礼威先生監修のもと立体化！









■Mr.Changモデル デザイン

張維新が着用しているサングラスをイメージ。

テンプル(弦)の内側には、「天帝」・「唯一戒律」の文字を刻印。

先セル(耳にかかる部分)は張の愛銃のグリップの形をイメージした形状とし、龍を模った金属パーツをあしらいました。





Mr.Chang モデル





■付属品

原作イラストを使用したオリジナル眼鏡拭きと、『BLACK LAGOON』のロゴ入りの眼鏡ケースが付属。

専用の外装箱に入れてお届けします。





Mr.Chang モデル 眼鏡拭き＆ケース





■100個限定 シリアルナンバー

シリアルナンバーは選べません。

「100個限定 シリアルナンバー入り」は予定数に達し次第、受付終了となります。

予約期間中、100個を超える場合、「シリアルナンバーなし」へ切り替えてご案内いたします。





＜商品情報＞

商品名 ：Mr.Chang モデル

価格 ：18,700円(税込)

仕様 ：男女兼用/度付きレンズ対応





商品情報詳細は特設ページをご覧ください

https://eyemirror.jp/blacklagoon2/





Mr.Chang モデル フルセット





【受付店舗・受注期間・発送時期】

受注期間：2026年5月9日(土)～6月14日(日)

※通販と実店舗で開始時間・終了時間が異なります





・執事眼鏡eyemirror ONLINESHOP

https://ec.eyemirror.jp/

受注期間：2026年5月9日(土)12:00(正午)～6月14日(日)23:59





・実店舗

執事眼鏡eyemirror、執事眼鏡eyemirror -OSAKA- 毎週水曜定休

https://eyemirror.jp/





アニメコラボメガネ専門店-Animegane- 毎週木曜定休

https://animegane.jp/

受注期間：2026年5月9日(土)11:30～6月14日(日)19:30





実店舗では、サンプルフレームのご試着が可能です。





・発送予定時期

2026年11月頃(シリアルナンバー入り)

※シリアルナンバーなしは2026年12月頃発送を予定しております。









【レンズ交換について】

・実店舗では視力測定、フィッティングが可能です。

・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。









【権利表記】

(C)広江礼威／小学館