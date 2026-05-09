BLACK LAGOONコラボレーション眼鏡 Mr.Changのサングラスが登場！
執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、今年25周年を迎えた本格ガンアクション漫画『BLACK LAGOON(ブラックラグーン)』より、「Mr.Chang (張維新)」をイメージしたサングラスの受注販売を2026年5月9日(土)より開始します。
BLACK LAGOON × 執事眼鏡eyemirror
『BLACK LAGOON』作中で、「金義潘の白紙扇」の二つ名を持つ、三合会 タイ支部のボス「Mr.Chang (張維新)」のサングラスを、原作者・広江礼威先生監修のもと立体化！
■Mr.Changモデル デザイン
張維新が着用しているサングラスをイメージ。
テンプル(弦)の内側には、「天帝」・「唯一戒律」の文字を刻印。
先セル(耳にかかる部分)は張の愛銃のグリップの形をイメージした形状とし、龍を模った金属パーツをあしらいました。
Mr.Chang モデル
■付属品
原作イラストを使用したオリジナル眼鏡拭きと、『BLACK LAGOON』のロゴ入りの眼鏡ケースが付属。
専用の外装箱に入れてお届けします。
Mr.Chang モデル 眼鏡拭き＆ケース
■100個限定 シリアルナンバー
シリアルナンバーは選べません。
「100個限定 シリアルナンバー入り」は予定数に達し次第、受付終了となります。
予約期間中、100個を超える場合、「シリアルナンバーなし」へ切り替えてご案内いたします。
＜商品情報＞
商品名 ：Mr.Chang モデル
価格 ：18,700円(税込)
仕様 ：男女兼用/度付きレンズ対応
商品情報詳細は特設ページをご覧ください
https://eyemirror.jp/blacklagoon2/
Mr.Chang モデル フルセット
【受付店舗・受注期間・発送時期】
受注期間：2026年5月9日(土)～6月14日(日)
※通販と実店舗で開始時間・終了時間が異なります
・執事眼鏡eyemirror ONLINESHOP
https://ec.eyemirror.jp/
受注期間：2026年5月9日(土)12:00(正午)～6月14日(日)23:59
・実店舗
執事眼鏡eyemirror、執事眼鏡eyemirror -OSAKA- 毎週水曜定休
https://eyemirror.jp/
アニメコラボメガネ専門店-Animegane- 毎週木曜定休
https://animegane.jp/
受注期間：2026年5月9日(土)11:30～6月14日(日)19:30
実店舗では、サンプルフレームのご試着が可能です。
・発送予定時期
2026年11月頃(シリアルナンバー入り)
※シリアルナンバーなしは2026年12月頃発送を予定しております。
【レンズ交換について】
・実店舗では視力測定、フィッティングが可能です。
・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。
【権利表記】
(C)広江礼威／小学館