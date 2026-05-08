名器レスポールの魅力を紐解く『RIFF n′ VOICES of Les Paul Lovers』が始動！

ギブソン・ブランズ・ジャパン株式会社

1952年の発表以来、世界中のプレイヤーを虜にし続けているエレクトリック・ギター、レスポール。このギブソン・ブランドを代表する名器が誇る唯一無二のサウンド／スタイルの魅力を、様々なジャンルのアーティストと共に解き明かすNEWプロジェクト『RIFF n' VOICES of Les Paul Lovers』がスタートしました。

記念すべき初回に登場する国内随一の「レスポール使い」は、ロックバンドTHE YOUTHのメンバーとして、また数多のアーティストのライブ・サポートやレコーディングを通して縦横無尽に活動するギタリスト、三井律郎（ミツイリツオ）。昨年新たに手にしたGibson Custom Shop Murphy Lab 1959 Les Paul Standard Ultra Heavy Agedから、長年現場を共にする愛用のGibson Custom Shop 1960 Les Paul Standard Reissue まで、三井氏の活動を支える3本のレスポールとの出会い&エピソードとモデル毎の特性を、演奏を交えて余すところなく語っていただきました。鮮烈なパフォーマンスとレスポール愛溢れるトークがクロスオーバーする本編は、ギター・フリークのみならず全ての音楽ファン必見の内容です。ぜひギブソンTV日本版で、本日公開の動画をお楽しみください！

三井律郎とGibson Custom Shop Murphy Lab 1959 Les Paul Standard Ultra Heavy Aged三井律郎とGibson Custom Shop Murphy Lab 1968 Les Paul Custom Ultra Light Aged三井律郎とGibson Custom Shop 1960 Les Paul Standard Reissue

- 【本日公開の動画をチェック！】

▼『RIFF n' VOICES of Les Paul Lovers』三井律郎 出演動画はこちら

https://youtu.be/OQ8guhPbkuw

- 【プロフィール】

三井律郎（ミツイリツオ） ギタリスト

2002年ロックバンド、THE YOUTHのメンバーとしてメジャーデビュー。2007年、LOST IN TIMEへの加入をきっかけに様々なアーティストのレコーディングを開始。並行してla la larksとしての活動も行う。2022年より、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」結束バンドの殆どの楽曲でアレンジとギターを担当。Aimer、中村一義、須田景凪などライブサポートやレコーディング多数。

■三井律郎 公式X https://x.com/theyouthguitar

三井律郎- 【ギブソンについて】

1894年の創業から130年間以上にわたり、アイコニックな世界的ギターブランドとして業界をリードしてきたギブソンは、ジャンルを越え、何世代にもわたり、ミュージシャンとともにその時代のサウンドを形作ってきました。現在テネシー州ナッシュヴィルに本社を置き、モンタナ州ボーズマンにはアコースティック・ギターの工場を持つギブソン・ブランズは、ワールドクラスのクラフツマンシップと音楽業界での強いパートナーシップを軸に、楽器業界の中でもこれまで他の追随を許さない先進的な製品を生み出してきました。ギブソン・ブランズのポートフォリオには、ナンバーワンギターブランドであるギブソンをはじめ、エピフォン、クレイマー、メサ・ブギー、KRKなど、ミュージシャンに愛されてきた有名な音楽ブランドが含まれています。ギブソン・ブランズは、これからも何世代にもわたって音楽ファンがギブソン・ブランズの楽器によって生み出される最高の音楽を体験できるように、品質の向上、革新的製品、卓越したサウンドの実現に注力していきます。

■ギブソン公式サイト https://gibson.jp

■ギブソン TV日本版 https://www.youtube.com/channel/UCagYz5rLI5JwfjnmSh3qH2Q

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5月8日（金）16時

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