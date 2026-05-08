teenage engineering 新製品、EP-136 K.O. sidekick 発売

株式会社メディア・インテグレーション

遊び心に溢れる製品を生み出すteenage engineering社の日本国内正規代理店として、音楽商材を取り扱う株式会社メディア・インテグレーションは、teenage engineeringの製品『EP-136 K.O. sidekick』を2026年5月8日より国内で販売開始いたします。

EP-136 K.O. sidekick

トラック制作、ライブパフォーマンス、DJパフォーマンスまで幅広く活躍する、最大8in/4out(モノラル)対応の多機能デジタルオーディオミキサー。ビート分析機能やBPM連動のオートメーションシーケンサーを搭載したFXにより、多彩な音作りとリアルタイムな表現が可能です。高品質なUSB-C AD/DAを搭載し、EPシリーズとの連結に加え、スマートフォンのDJアプリ、OP-1 field、OP-XYなどのUSB-C機器も直接接続できます。DAWベースの制作環境からハードウェアのみのセットアップまで、制作とパフォーマンスの両方を強力にサポートしてくれます。

主要機能

オーディオ入出力 ：最大8in/4out(モノラル)

- 2系統ステレオ入力(ステレオ/モノ/LRスプリット選択可)：- Ch.1 Ch.2 コンプレッサー/サチュレーター/ゲイン/3バンドEQ/FX搭載- 1系統ステレオAUX入力 → “3つ目の入力”として活用可能- USBオーディオインターフェイス機能 → お好みのDAWやフィールドレコーダー、スマホに直接録音可能- 4系統ステレオ録音(PCへUSB接続時)・CH1・CH2・AUX・メインアウト- ステレオヘッドホンアウト(CUEアウト) / 外部エフェクトへのセンドリターンとしても活用可能(AUXにリターン)

コントロール / プロセッシング

- ゲイン、EQ、コンプレッサー、サチュレーターの専用エンコーダーを搭載- EQはDJ、スタジオスタイルなど構成をカスタマイズ可能 (STUDIO/DJ/PARAMの3モード)- ヘッドフォン用キュー出力および外部エフェクトへのセンド/リターン (AUXリターン経由)

6種類のknock-out performance fx(TM)

- タップディレイ- テープ (逆再生/早送り/テープストップ)- ルーパー- トレモロ- フィルター- サイレン

ビートマッチ / シーケンス機能

- デュアルチャンネル・ビートマッチ機能(1/2ch入力のBPM自動検知とズレの表示)- タップ・エフェクト・シーケンサー(TM)によるBPM同期したエフェクトのオートメーションが可能

ハードウェア仕様

活用例

- 8イン/4アウトUSBオーディオインターフェイス&MIDIコントローラー- EPシリーズ互換フォームファクター→ EP-133 / EP-1320 / EP-40 などと別売EP peg - 4 packで連結可能- 電源：単4電池×2本 または USB-Cで動作- 高解像度カスタムLCDカラースクリーン- 感圧式FXパッド- 高解像度FXベンダー(小型ピッチベンドのような機構)- 高品質AD/DA (24bit/48kHz)

スタジオで

Sidekickは、あなたがずっと求めていた“スタジオの相棒”。コンパクトでカスタマイズ性が高く、エフェクトも充実。インスピレーションが湧いた瞬間を逃さず、スマホアプリやDAWへ素早く録音できます。

ステージで

EP-133 / EP-1320 / EP-40 などを2台組み合わせたDJ的なセットの中心に。

Sidekickを使えば、ライブビートパフォーマンスがより表現豊かに、BPM同期やエフェクト操作も直感的に行えます。USB-C端子搭載のスマートフォンやタブレット、PCなどとミキサーを接続してクリエイティブなDJパフォーマンスも行えます。(別途対応DJアプリが必要です。)



ホームユースで

自宅のオーディオ環境に自然にフィット。ターンテーブル(ラインレベル)やスマホを直接接続して、お気に入りのスピーカーへ高音質で出力するプリアンプとして利用可能。



オフィスで

PCに直接接続すれば、ヘッドフォンとモニタースピーカーの専用コントロールを提供。

さらに、外部のラインレベル音源を簡単にミックスできます。

製品情報

EP-136 K.O. sidekick

税込価格: \29,700

JAN: 4533940373836

本体サイズ: 88x240x24mm パッケージサイズ：260x130x34mm

重量：300g

日本語製品ページ：

https://www.minet.jp/brand/teenageengineering/ep-136-k-o-sidekick/

teenage engineeringとは

圧倒的でありながら遊び心溢れるデザインを提供し続ける、スウェーデン・ストックホルム発のメーカー。優れた品質、機能的なデザイン、トップクラスのエンジニアリングを備えた製品を生み出すことを使命に、コンシューマー・エレクトロニクスのもう1つの未来を開拓しています。



日本語ブランドページ：

https://www.minet.jp/brand/teenageengineering/top/

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正規輸入代理店 : 株式会社メディア・インテグレーション

webサイト : https://www.minet.jp/