【6月7日振替開催決定】“万博級”大規模花火を海辺で満喫。大阪・貝塚市「うみテラス二色の浜」が宿泊・日帰りBBQの特別プランを販売開始

株式会社ブッキングリゾート

施設URL：https://www.umiterrace-nishikinohama.com/

「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026」イベント概要

◆6月7日振替開催｜JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka - Nishikinohama※画像はイメージです

大阪・貝塚市の「二色の浜公園」内に位置する絶景グランピング施設「うみテラス二色の浜」は2026年4月4日に荒天のため中止となった“万博級”の大規模花火イベント「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka - Nishikinohama」の振替開催日が2026年6月7日（日）に決定したことを受け、本イベントを最大限に楽しむための「宿泊・日帰りBBQ特別プラン」の販売を開始いたします本イベントを最大限に楽しむための「宿泊・日帰りBBQ特別プラン」の販売を開始いたします。

目の前で打ち上がる圧巻の花火を、人混みを避けたプライベート空間で贅沢に楽しむ、一夜限りの特別な体験をご提案いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/704_1_5ffa95ee1db8ee2dafdeec0efad1ff22.jpg?v=202605080251 ]◆宿泊＆日帰りBBQ｜この日だけの限定プランを販売開始宿泊＆日帰りBBQ｜この日だけの限定プランを販売開始

花火開催日に合わせ、「うみテラス二色の浜」とグループ施設「二色の浜オートキャンプ場アッパーBBQガーデン」では、6月7日（日）限定の特別プランを販売します。

本プランでは、客室やBBQ席から花火を目前に望めるロケーションに加え、日帰りBBQ利用者には限定特典としてアルコール・ソフトドリンクの飲み放題もご用意いたしました。

予約受付は2026年5月9日（土）12:00より開始いたします。

本プランは1日限りの限定販売となります。海辺で花火を間近に感じられる特別なひとときを、大切な方とともにお過ごしください。

◆海と夕陽に包まれる「うみテラス二色の浜」の4つの魅力

空撮［うみテラス二色の浜］１．全室オーシャンビュー。日本の夕陽百選を望む絶景デッキ

目の前に広がる海と空を独り占めできる開放的なロケーションが最大の魅力の当施設。夕暮れ時には「日本の夕陽百選」に選出された美しいサンセットを、客室のプライベートデッキから眺める贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

オーシャンジャグジーオーシャンフロント■愛犬同伴可能■オーシャンガーデン■愛犬同伴可能■オーシャンフロント2．お部屋は滞在スタイルに合わせて選べる4タイプをご用意

プライベートプール付き客室や温水ジャグジー付き客室のほか、ドッグプールを備えた愛犬同伴可能なお部屋もご用意。そのうち1室には専用ドッグランも完備しています。

窓から見える景色［オーシャンジャグジー］内装［全室共通］内装［全室共通］洗面台・バスルーム［全室共通］3．ホテルのような快適な非日常空間と「冷蔵庫内ドリンク無料」のホスピタリティ

1棟貸切のグランピングコテージは、アウトドアの開放感とホテルのような快適性を両立。冷暖房・バスルーム・トイレを各棟に完備し、季節を問わず快適にお過ごしいただけます。さらに、客室内の冷蔵庫ドリンクは無料。アルコール・ソフトドリンクを自由にお楽しみいただけます

プレミアムBBQ［グランピング宿泊者限定］４．自由なスタイルで楽しむ、本格「海辺のBBQ」

お食事の持ち込みは自由ですが、BBQディナーもご提供可能。山の恵みと海の幸を堪能できるこだわりのメニューをはじめ、選べる2種類のメニューをご用意しております。※オプション選択制

グループ施設「二色の浜オートキャンプ場 日帰りBBQガーデン」について

アッパーBBQガーデン

海を望むロケーションに位置する「アッパーBBQガーデン」では、日帰りBBQをお楽しみいただけます。屋根付きのBBQスペースには、ゆったりと寛げるソファ席を配置。目の前に広がるオーシャンビューを眺めながら、プライベート感のある時間をお過ごしいただけます。

満喫スペシャルBBQ

手ぶらで楽しめる本格BBQセットをご用意しているほか、追加食材の注文も可能です。花火開催日には、オーシャンビューの席からBBQとともに花火を眺める特別なひとときをお過ごしいただけます。

【予約受付】2026年5月9日（土）12:00より開始

二色の浜公園

海と夕陽、そして花火が織りなす一夜限りの特別な時間。ここでしか味わえないロケーションとともに、記憶に残るひとときをお過ごしください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/704_2_622d357ef412025738e5e75c45fc60c5.jpg?v=202605080251 ]

▹施設概要

施設名：うみテラス二色の浜/二色の浜オートキャンプ場 日帰りBBQガーデン

所在地： 〒597-0094 大阪府貝塚市二色南町

二色の浜公園海浜緑地内

▹アクセス

お車でお越しの方

阪神高速4号・湾岸線「貝塚ランプ」から約5分

公共交通機関でお越しの方

南海線「貝塚駅」より水鉄バス コスモスライナー

「二色海浜緑地公園行き」に乗車

「海浜緑地公園・国華園前」下車、徒歩約1分

タクシーをご使用の場合

南海本線「貝塚」駅から約10分

宿泊施設の公式サイトを見る :https://www.umiterrace-nishikinohama.com/日帰りBBQの公式サイトを見る :https://camp.umiterrace-nishikinohama.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp