【セイコーゴールデングランプリ2026】出場選手情報 第7弾と欠場のお知らせ

～62万人が熱狂した国立で、次の物語が動き出す～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年5月17日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（以下、セイコーGGP）」の出場選手情報の第7弾をお知らせします！

2025年9月に開催された「東京2025世界陸上」は世界中の注目を集め、延べ約62万人が熱狂し、大きな感動と熱気を生み出しました。その東京2025世界陸上 男子5000mに出場した森凪也（Honda）選手が3000mに、女子10000m日本代表の矢田みくに（エディオン）選手が3000mに出場することが決定。また、本大会女子3000mにエントリーしている田中希実（豊田自動織機）選手が女子1500mにも出場することが追加決定しました。



また、出場を予定しておりました男子やり投ルイスマウリシオ・シウバ選手、ダウ・スミット選手、女子400mブリトン・ウィルソン選手、女子三段跳 高島真織子選手が欠場することになりましたので、お知らせいたします。





どこを見ても世界最高峰のパフォーマンスが繰り広げられる国立競技場。

現地観戦だからこそ感じられる熱気と緊張感があります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

■セイコーGGP エントリーリスト ※5月8日現在

PDFはこちら（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202605/08_131210.pdf）

※所属は2026年5月8日現在の情報です。

※今後も出場選手が追加決定いたします。

■欠場選手のお知らせ ※5月8日発表

■チケット情報 好評発売中！

チケットの詳細は特設サイトのチケットページ（https://goldengrandprix-japan.com/2026/ticket/）をご確認ください。

■セイコーGGP PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TUeHrZQIN0 ]