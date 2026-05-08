【無料コラボウェビナー】SNS認知×採用サイト最適化で実現する中小企業の採用戦略 セミナー　5/22（金）

株式会社シンミドウ

《開催概要》

●開催日程：5月22日（金）

●開催時間：15：00～16:00（60分）

●開催形式：Zoomウェビナー

●対象：全国の中小企業経営者様、営業責任者様、マーケティング担当者様

●参加費：無料



▶︎ [お申し込みはこちら]

https://sinmido.com/news/p6436/(https://sinmido.com/news/p6436/)

全国の中小企業へ採用ブランディングを提供する株式会社シンミドウと、累計700社以上を支援してきた株式会社BESWがタッグを組み、中小企業のための「持続可能な採用戦略」を公開します。

《こんなお悩みを持つ経営者様・採用担当者様へ》

・ 採用コスト（紹介料・広告費）を削減し、自社で応募をコントロールしたい

・ SNSを活用したいが、リソース不足や運用負荷に不安を感じている

・ 採用サイトはあるものの、応募に繋がらず、作っただけになっている

・ 大手企業に人材を取られず、自社の魅力で選ばれる体制を作りたい

【セミナー内容】

SNS活用（BESW様）

フォロワー0から採用問い合わせ月28名を達成した、建設・製造業でも自走できるSNS運用の具体策

サイト戦略（シンミドウ）

求職者の85.9%がチェックする採用サイトを武器に変え、志望度を劇的に引き上げる設計術

認知から応募までを一気通貫で仕組み化し、外部媒体に依存しない【自社採用チャネル】の作り方を徹底解説！

攻めのSNSと、守りのサイト戦略で実現する、最小工数・最大成果の採用術とは？

皆様のご参加をお待ちしております。

詳細・お申込みはこちら

https://sinmido.com/news/p6436/

※お申し込み後、参加リンクをお送りいたします

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：工務店特化型ブランディング、採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング

登壇者紹介

株式会社シンミドウ／Growth事業部 asset課 中途紹介 主任 山野由香里

埼玉県生まれ

新卒で入社した企業では人事や採用、その後工務店の総務回り全般を経験。シンミドウに中途入社。埼玉県内の中小企業を中心に、業種・規模を問わず広範な採用支援実績を持つ。

新卒採用部門、人材エージェント部門での経験を通じ、現在は中途採用戦略立案から実行（媒体運用、面接官トレーニング等）まで一貫してサポート。

株式会社BESW 代表取締役 田中 千晶

2009年、大学在学中に会社を設立し、1年半で大手企業、中小企業50社と取引をする。

Webプロモーション支援を得意とし、特にSNS活用支援で多くの実績をもつ。2012年から全国各地でセミナーを精力的に実施。シリコンバレーのFacebook本社やTwitter本社へ毎年出向いて直接SNSの最先端情報を仕入れてきている。

角川出版社、マイナビ社、技術評論社、翔泳社、インプレス社でマーケティング支援の書籍を6冊出版。連載も7社で行う。自身のラジオ番組、パーソナリティとしても活動し、SNSの最新情報を届けている。