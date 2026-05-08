GOLDEN CONCEPTから、カーボンダイアルを採用した新作腕時計「Royal Sport Carbon」が登場。

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」から、カーボンダイヤルを採用した新作腕時計『Royal Sport Carbon』が登場。

2025年12月より展開された「Royal Collection（ロイヤル コレクション）」は、ブランド初となる機械式時計。スイス製自動巻ムーブメントを採用し、これまでアップルウォッチケースで培ってきたゴールデンコンセプトのデザイン技術と設計思想を落とし込んだコレクションです。

今回、そのRoyal Collectionに、新たにカーボンダイヤルを採用した『Royal Sport Carbon』が加わりました。

ケースカラーによって印象が異なる、4つのバリエーション

カラーバリエーションには、ブラック、シルバー、ローズゴールド、ゴールドの4色をラインナップ。これまでシルバーケースのみで展開してきた「Royal Collection（ロイヤル コレクション）」に、新たなカラーが加わりました。



ケースカラーによって表情が変化し、同じカーボンダイヤルを採用しながらも、それぞれ異なる存在感を放つデザインに仕上げています。お好みのスタイルに合わせてお選びいただけます。



ゴールデンコンセプト日本公式サイト(https://goldenconcept.jp/collections/watch-royal-edition)および、各直営店舗にて販売を開始しました。

唯一無⼆の表情を持つカーボンファイバーダイヤル

本コレクションの特徴であるカーボンダイヤルには、TPCカーボンを採用しています。圧縮されたカーボンファイバーによって生まれる模様は一点ごとに異なり、それぞれ異なる表情を持ちます。さらに、仕上げとカットを施すことで、素材本来の質感と奥行きを引き出しました。

Automatic Watch Royal Sport - Silver 販売価格\543,400（税込）

ダイヤル外周にはブラックのインナーリングを配置し、視認性を確保。針やインデックスにはケースカラーに合わせた配色を採用することで、全体に統一感を持たせています。

また、一部モデルではアクセントカラーを取り入れることで、ダイヤルのコントラストを際立たせています。



こうした細部へのこだわりは、ダイヤルだけでなくケース設計にも反映されています。

高い完成度を支える設計

ケースには904Lステンレススチールを採用し、スイス製自動巻きムーブメント（SW200）を搭載。操作性に優れたリューズ構造と強化ケースにより、10気圧防水性能を備えています。

さらに、ケースからバックルに至るまで統一されたトーンで構成することで、腕元に完成度の高い一体感をもたらします。

世界限定９本シースルーバック仕様により、ムーブメントの動きを視覚的に楽しめます。

各モデルは、それぞれ世界限定9本のみの展開となります。バックケースにはシリアルナンバーを刻印し、1本ごとの個体を明確にしています。

本コレクションはゴールデンコンセプト日本公式サイト(https://goldenconcept.jp/collections/watch-royal-edition)および、各直営店舗にて販売を開始しました。ぜひこの機会にご覧ください。

製品情報Automatic Watch Royal Sport - Black Carbon 販売価格\543,400（税込）Automatic Watch Royal Sport - Silver Carbon 販売価格\543,400（税込）Automatic Watch Royal Sport - Rose Gold Carbon 販売価格\543,400（税込）Automatic Watch Royal Sport - Gold Carbon 販売価格\543,400（税込）

コレクション：ROYAL SPORT CARBON

販売価格：543,400円（税込）

ケース：904L & 316L ステンレススチール（サファイアクリスタル／シースルーバック）

ムーブメント：スイス製 自動巻き（SW200）

石数：26石

振動数：28,800振動／時（4Hz）

パワーリザーブ：約41時間

防水性能：10気圧

ケースサイズ：40 × 38 × 10.7 mm (約74.8g)

対応手首サイズ：16～20cm

ストラップ：フルオロエラストマー(GC MotionBand(TM))

クラスプ：バタフライバックル

付属品：本体、ブレスレット、ワインダー、取扱説明書、保証書

販売店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

TEL：03-6427-4368

ゴールデンコンセプト クオーツ心斎橋店

大阪市中央区南船場3-12-14 2F 202区画

営業時間 : 10:00～20:00

TEL：070-5617-0311



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/watch-royal-edition

GOLDEN CONCEPT (ゴールデン コンセプト) について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/