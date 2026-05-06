使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」、Amazon売れ筋ランキング「電子タバコ」カテゴリーで1位を獲得

株式会社SOCIAL GREEN TECHDR.CHILL7000が電子タバコ部門の売れ筋ランキングにて1位を獲得

株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎歩夢）が展開する使い捨て型電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、2026年5月2日、Amazon売れ筋ランキング「電子タバコ」カテゴリーにおいて1位を獲得いたしました。

紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康志向の高まりを背景に、「気軽に試せる」「メンテナンスが不要」を求めるライト層からの支持を集めました。

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXL6KFRV/

公式サイト：https://dr-chill.shop

背景：使い捨てVAPE市場の拡大とライト層の課題

2025年以降のたばこ税増税、健康増進法の改正、そして職場や飲食店における喫煙環境の変化を受け、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）を選ぶ方が増えています。

一方で、従来のPOD型・リキッド補充型のVAPEは「使い方が難しい」「リキッド補充や充電が面倒」「最初の一本に踏み切れない」といった声もあり、特に初めてVAPEを試す層にとってハードルが高いことが課題でした。

「DR.CHILL7000」は、こうしたライト層・ビギナー層に向けて開発された完全使い捨て型のVAPEです。開封したらすぐに吸え、リキッド補充・充電・メンテナンスは一切不要。それでいて約7,000回の吸引と16種類のフレーバー展開で、ヘビーユーザーの満足度にも応える設計となっています。

DR.CHILL7000の特長

1. 最大約7,000回の吸引 ─ 紙タバコ約35箱分

14mlの大容量タンクと500mAhバッテリー、15W出力により、1本で最大約7,000回の吸引を実現。これは紙巻きタバコ約35～40箱分に相当し、使い捨て型VAPEとしては最高クラスの吸引数です。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

果実系からメンソール系、シガー系まで、嗜好に応える16種類のフレーバーを展開。

16種類の豊富なフレーバー3. メンテナンスフリー ─ 開封して吸うだけ

リキッド補充・コイル交換・充電は一切不要。開封してそのまま吸引するだけで自動起動し、使い切ったら廃棄するシンプル設計。VAPE初心者でも迷わず使えます。

開けて吸うだけの簡単な仕様4. 特許メーカーとの共同開発による「爆煙＆濃厚フレーバー」

国内外で特許多数を保有するハイテクメーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、濃厚なフレーバーと爆煙を両立しました。

5. ニコチン0・タール0、副流煙の心配なし

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、周囲への配慮も可能です。

製品スペック

今後の展望

DR.CHILL7000の製品スペック

当社では今後、「DR.CHILL7000」のフレーバー拡充、販売チャネルの拡大、自社メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop ）でのレビュー・選び方ガイドの発信を通じて、VAPEを初めて試すライト層から、フレーバーバリエーションを楽しみたいヘビーユーザーまで、幅広い層に「紙タバコを超える満足体験」を届けてまいります。

また、本家充電式POD型「DR.CHILL」（独自リキッド「シガーキック+(TM)」搭載）と合わせ、ユーザーのライフスタイルや使用シーンに応じて選べるDR.CHILLブランドのラインナップ強化を継続してまいります。

会社概要

- 会社名：株式会社SOCIAL GREEN TECH- 所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C- 代表者：山崎歩夢- 設立：2022年10月- 事業内容：電子タバコ「DR.CHILL」の製造・販売- コーポレートサイト：https://socialgreentech.co.jp/- 運営メディア：https://vape.dr-chill.shop/