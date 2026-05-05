カードで推し活！新作カードゲーム「NEXUS（ネクサス）」に『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』の参戦が決定！

株式会社VEXZ

株式会社VEXZ（代表取締役社長：原佳祐、本社：東京都港区、以下：VEXZ）は、株式会社NEXUSと共同で開発したオリジナルトレーディングカードゲーム「NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-（以下、NEXUS）」に、スマートフォン向け本格 3D アクション RPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』の参戦が決定したことを発表しました。

カードで推し活！新作TCG「NEXUS」に"白猫プロジェクト"参戦決定！

「カードで推し活！」をキャッチコピーとする新感覚 TCG（トレーディングカードゲーム）です。推しのカードを集め、対戦し、布教し合うことで、NEXUSを通じてファン同士が交流する世界線を目指しています！

今回『白猫』のキャラクターたちがNEXUSの世界にやってきたことで、様々なカードが誕生。『白猫』には1000体を超えるプレイアブルキャラクターが存在！あなたの『推し』がついにカードのフィールドでも大暴れします！主人公やアイリスはもちろん、あの人気キャラたちがどんな『パートナーカード』や『アクションカード』になるのか……。白猫特有の『属性』や『職業』がどう再現されるのか、是非ご期待ください。

【参戦決定キャラクター紹介】"白猫"の人気キャラクターが続々参戦！

公開されたティザームービー内で参戦が決定したのは以下のキャラクターたちとなります。

＜パートナーフェイブ＞

赤髪の冒険家

アイリス

カイル

シャルロット

ティナ

＜フェイブ＞

ルカ・フォルティス

レイン・ディアボルス

発売日や収録キャラの詳細は、順次公開予定です。続報にご期待ください！

■NEXUSとは

「カードで推し活！」をキャッチコピーとする新感覚 TCG（トレーディングカードゲーム）。推しのカードを集め、対戦し、布教し合うことで、NEXUSを通じてファン同士が交流する世界線を目指しています。

NEXUS 最大の特長は 「カード1種類から参戦できる」ゲームシステム。これにより、キャラクターやコンテンツのカード化のハードルを大幅に下げ、リアルとデジタルの両面からファン体験を拡張します。

これまでカードゲームになっていなかった、貴方の推しのキャラクターやコンテンツ。NEXUSはそれらをカード化し、皆様へお届けいたします。

https://youtu.be/qMft-4MpMXc

■NEXUSの特徴

１.推しが主役のカードゲーム

パートナーシステムにより、最初から最後まで推しがフィールドで活躍。パートナーカードは名称と特徴以外の能力差がなく、好きな推しを気兼ねなく選択できます。また、このパートナーカードだけでも参戦すれば、推しを中心にデッキを組むことが出来るのも、NEXUSの特徴です。

推しが主役！

２.簡単だけど奥深いゲームシステム

カードゲーム初心者でも直感的に覚えられるルールながら、デッキ構築とプレイングで高度な読み合いも楽しめます。推しを勝たせられるのは貴方だけ。

シンプルで奥深い！

３.全国のサイネージ型自販機で手軽に入手

AIICOで販売することで、エキスパンションをキャラクター／コンテンツ単位に細分化。推しのカードを集めやすい形式となっています。毎月新しいキャラクターやコンテンツが参加し、NEXUSを盛り上げていきます。更に、NFT版NEXUSのデジタルカードもAIICOで購入が可能です。

全国で設置されているサイネージ型自販機「AIICO」で推しのカードをゲットしよう！

４.推しデッキ 1 つで長く遊べる

NEXUSはボードゲーム寄りの固定プール思想を採用し、毎月ラインナップは増えるものの、実質的なカードプールが短期間では大きく変動しないように設計されています。推しデッキを一つ作れば長く遊べるような設計となっていますので、是非構築してみてください。

推しデッキを構築！

５.余ったカードはトレード＆プレゼント推奨

カードを集め、デッキを作り、対戦をした後は、名刺代わりに推しカードを交換し合いましょう。不要だったカードが“思い出”と“布教ツール”に変わります。NEXUSを通じて、コミュニティが自然に広がります。

名刺代わりに布教！

■NEXUSの描く未来

従来カードゲーム化できる IP は限られていました。NEXUS はそのハードルを下げ、誰もが「推し」でカードゲームをプレイできる世界を目指します。世界大会で優勝したデッキのパートナーカードが有名になる…。自分の力で推しを応援できる、そんな世界を実現したいと考えています。

NEXUSは皆さんが愛するキャラクターやコンテンツをどんどんカード化していきます。そして、様々なコラボレーションを生んでいきたいと考えています。

カード化やコラボにご興味のあるIP ホルダー／企業・ブランド／自治体の皆さまは、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

【NEXUSについて】

公式HP：https://nexusfcg.com

公式X：https://x.com/NEXUS_FCG

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcIdkcRBe6qntF_OPjc0eJQ

お問い合わせ窓口：contact@nexusfcg.com

■「VEXZ（べクス）」とは

株式会社VEXZは、8年間のVTuber運用実績と6年間の興行制作の知見を活かし、バーチャルコンテンツの企画から制作、運用までを一気通貫で手掛けることで、バーチャルならではの表現で新たな感動や熱狂を創出し、バーチャルエンタテインメント事業の最大化を目指す企業です。ダンス＆ボーカルユニット「まりなす」や「LiLYPSE」のプロデュースをはじめ、大型VTuber音楽フェス「Life Like a Live!（通称：えるすりー）」や「Virtual Music Award（通称：ブイアワ）」の主催・制作、VTUBERの体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」の幹事などを務め、VTuber文化の拡張を推進しています。