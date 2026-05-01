株式会社スカイダイニングの「ワンレジ」が2026年度『デジタル化・AI導入補助金』支援事業者に採択。最大3/4の補助で次世代型DXを支援。

株式会社スカイダイニング

株式会社スカイダイニング（本社：東京都豊島区、代表取締役：片岡 宏明）が提供する、飲食店専用オールインワンPOSレジ「ワンレジ」(https://one-regi.com/)は、経済産業省が推進する「デジタル化・AI導入補助金 2026（令和8年度）」において、IT導入支援事業者に採択されましたことをお知らせいたします。

本採択により、深刻な人手不足やコスト増に悩む全国の飲食店様は、最大3/4の補助を受けて「ワンレジ」を導入することが可能となります 。

■ 補助金活用で実現する「ワンレジ」のDXソリューション

本補助金を活用することで、以下の導入にかかる費用の最大75%が補助対象となります。

バックオフィス自動化： タイムカード、給与計算、予約・顧客管理まで一元化 。

AI利益管理： リアルタイムで売上・人件費・理論原価を把握。赤字要因を特定するBIツール 。

不正・ロス防止： 顔認証システムによる厳格な勤怠・金銭管理で、経営リスクを排除 。

現場の省力化： セルフレジ、モバイルオーダー、券売機連携により、最小人数での運営を実現 。

デジタル化・AI導入補助金 2026 公式サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

ワンレジ補助金特設ページ：https://one-regi.com/lp_subsidy/

■ 申請から運用まで「完全伴走型」のサポート体制

「ITや補助金は難しそう」というオーナー様の不安を払拭するため、ワンレジでは専門チームによる徹底したサポートを提供しています。

採択実績：採択率94.3%（2024年度実績）を達成したノウハウで申請を完全バックアップ 。

初期設定代行： メニュー登録や給与計算設定など、面倒な作業はすべて弊社が代行 。

24時間サポート： 導入後も365日体制のコールセンターで、現場のトラブルを即時解決 。

■ 代表取締役 片岡 宏明のコメント

「私たちの目標は、飲食業界を子どもたちが憧れる職業にすることです。そのためには、お店が利益を出し、働く環境が改善されることが不可欠です 。『デジタル化・AI導入補助金 2026』という公的支援を最大限に活用し、1店舗でも多くの飲食店様がスマートな経営へ転換できるよう、共に歩んでまいります 。」

【ワンレジについて】

全国2,000店舗以上で導入され、継続率は98.3% 。20年以上の飲食店経営ノウハウから生まれた、現場の「本当はこうしてほしい」をすべて搭載した飲食店特化型POSレジです 。

株式会社スカイダイニング 会社概要

会社名： 株式会社スカイダイニング

代表者： 代表取締役 片岡 宏明

所在地： 東京都豊島区池袋2-1-6 5階

事業内容： 飲食店専用POSレジ「ワンレジ」の開発・販売・サポート

公式サイト: https://one-regi.com/

【本サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社スカイダイニング お問い合わせ窓口

URL: https://one-regi.com/introduction/contact/

【プレスリリースに関するお問合せ先】

株式会社スカイダイニング 広報担当

pr@sky-dining.co.jp