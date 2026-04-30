日本指静脈認識モジュール市場：地域別動向、主要プレイヤー、価格分析2026
指静脈認識モジュールは、指内部の静脈パターンに基づく生体認証技術である。赤外線イメージング技術を用いて指皮下の静脈網を走査し、静脈の特徴情報を抽出して本人確認を行う。指紋認証と異なり、指静脈の特徴は皮膚深部に存在するため損傷を受けにくく、偽造も困難であり、より強い耐攻撃性を有する。指静脈認識モジュールは、高精度かつ高い安全性を備えた本人確認手段を提供することから、金融、医療、スマートデバイスなどの産業分野に広く応用されている。
市場規模と今後5年予測：非接触認証需要とセキュリティ意識の高まり
指静脈認識モジュール市場は、生体認証技術の高度化と非接触認証への需要拡大を背景に着実な成長段階にある。従来は金融や政府機関などの高セキュリティ用途が中心であったが、近年は家庭用スマートロックやスマート端末など民生分野にも採用が広がっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界指静脈認識モジュール市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/786092/finger-vein-recognition-module）によると、世界市場は2025年時点で一定規模を形成しており、2032年には約1.30億米ドルに拡大する見込みである。2026～2032年の年平均成長率は約3.8％と、急拡大ではないものの安定した成長軌道が予測されている。
市場拡大の背景には、認証精度の高さや偽造耐性といった技術特性に加え、セキュリティ意識の高まりがある。特にスマートロックや入退室管理などの分野では、指の湿度や汚れの影響を受けにくい点が評価されており、民生用途での導入拡大が今後の需要を支える要因と見られている。
図. 指静脈認識モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348254/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348254/images/bodyimage2】
図. 世界の指静脈認識モジュール市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業が高い集中度で市場を主導
LP Informationの調査によると、指静脈認識モジュール市場の主要メーカーには、Saintdeem、Hitachi、Beijing Shuguang Yitong、Wedonetech、Shenzhen Simbatec Technology、ZKTeco、NEC、Shanghai Core Spirit Technologies、Beijing Eyecool Science and Technology、Mofiriaなどが含まれる。
市場は比較的集中度が高く、2025年時点では上位5社で世界市場の大半を占めている。これは、光学設計、アルゴリズム、モジュール化技術など複数の要素技術が必要であるため、参入障壁が一定程度存在するためと考えられる。
一方で、地域別のメーカー分布を見ると、中国、日本、韓国などアジア企業の存在感が大きく、欧米企業は主に特定用途やプロジェクト案件で展開している。市場構造としては、上位企業群が主導する一方で中堅企業が特定用途に特化する形の競争構造となっている。
主要企業の動向
足元では、指静脈認証技術の小型化と用途拡張が企業間競争の重要なテーマになっている。特にサイド照射型モジュールは小型化や低消費電力の特性を持つため、スマートロックや携帯型デバイスなどへの採用が進み、今後市場シェアの拡大が見込まれている。
また、AIアルゴリズムやクラウド認証技術との連携が進むことで、生体認証の精度向上やリアルタイム認証システムの開発も進んでいる。これにより、単体モジュールとしての機能だけでなく、統合認証システムの一部としての位置付けが強まっている。
市場規模と今後5年予測：非接触認証需要とセキュリティ意識の高まり
指静脈認識モジュール市場は、生体認証技術の高度化と非接触認証への需要拡大を背景に着実な成長段階にある。従来は金融や政府機関などの高セキュリティ用途が中心であったが、近年は家庭用スマートロックやスマート端末など民生分野にも採用が広がっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界指静脈認識モジュール市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/786092/finger-vein-recognition-module）によると、世界市場は2025年時点で一定規模を形成しており、2032年には約1.30億米ドルに拡大する見込みである。2026～2032年の年平均成長率は約3.8％と、急拡大ではないものの安定した成長軌道が予測されている。
市場拡大の背景には、認証精度の高さや偽造耐性といった技術特性に加え、セキュリティ意識の高まりがある。特にスマートロックや入退室管理などの分野では、指の湿度や汚れの影響を受けにくい点が評価されており、民生用途での導入拡大が今後の需要を支える要因と見られている。
図. 指静脈認識モジュール世界総市場規模
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図. 世界の指静脈認識モジュール市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業が高い集中度で市場を主導
LP Informationの調査によると、指静脈認識モジュール市場の主要メーカーには、Saintdeem、Hitachi、Beijing Shuguang Yitong、Wedonetech、Shenzhen Simbatec Technology、ZKTeco、NEC、Shanghai Core Spirit Technologies、Beijing Eyecool Science and Technology、Mofiriaなどが含まれる。
市場は比較的集中度が高く、2025年時点では上位5社で世界市場の大半を占めている。これは、光学設計、アルゴリズム、モジュール化技術など複数の要素技術が必要であるため、参入障壁が一定程度存在するためと考えられる。
一方で、地域別のメーカー分布を見ると、中国、日本、韓国などアジア企業の存在感が大きく、欧米企業は主に特定用途やプロジェクト案件で展開している。市場構造としては、上位企業群が主導する一方で中堅企業が特定用途に特化する形の競争構造となっている。
主要企業の動向
足元では、指静脈認証技術の小型化と用途拡張が企業間競争の重要なテーマになっている。特にサイド照射型モジュールは小型化や低消費電力の特性を持つため、スマートロックや携帯型デバイスなどへの採用が進み、今後市場シェアの拡大が見込まれている。
また、AIアルゴリズムやクラウド認証技術との連携が進むことで、生体認証の精度向上やリアルタイム認証システムの開発も進んでいる。これにより、単体モジュールとしての機能だけでなく、統合認証システムの一部としての位置付けが強まっている。