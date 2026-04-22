古代の女王が、現代の東京にヘアケアブランド「Cleo’s Beaute」がリブランディング。新ステートメントとブランドムービー「Cleopatra in Tokyo」を同時公開

株式会社Boldies

株式会社Boldies（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中田千尋）が展開するヘアケアブランド「Cleo’s Beaute（以下、クレオズボーテ）」は、2026年4月22日（水）よりブランドのリブランディングを実施いたします。これに伴い、プロダクトのリニューアルとともに、ブランドの新たな指針となる新ステートメント、およびブランドムービー「Cleopatra in Tokyo」を公開したことをお知らせいたします。



・ブランドムービー本編：https://youtu.be/9mpurSO222w

リブランディングの背景

クレオズボーテは2022年4月の誕生以来、ブランド累計販売数100万個を突破※ するなど、多くの支持をいただいてきました 。歴史上の美の象徴である “クレオパトラ”をモチーフに、「内なる知性と外なる輝きのバランスが整ったとき、本当の美しさや強さが生まれる」という発想のもと開発されています。

2000年以上も前に古代エジプトを率いた女王・クレオパトラ。彼女が持つ、単なる伝説に留まらない美しさと強さを、現代に生きる人々の自信へと繋げたいという想いから、「美しい髪は、私を強くする」というブランド理念をさらに深化させるためリブランディングに至りました。

新ブランドステートメント

ブランドムービー「Cleopatra in Tokyo」

リブランディングを象徴する映像として、ブランドムービー「Cleopatra in Tokyo」を制作いたしました。

現代の東京を舞台に、時を超えて蘇る女王の姿を通じて、「美しい髪は、あなたを強くする」というメッセージを表現しています。本ムービーは、本日4月22日より公式サイトおよび公式SNSにて順次配信を開始いたします。

ブランドムービー全編公開はこちら：https://youtu.be/9mpurSO222w(https://youtu.be/9mpurSO222w)

その他の配信先媒体：

- 公式 Instagram：https://www.instagram.com/cleosbeaute_official- 公式 X：https://twitter.com/Cleosbeaute

配信日時：2026年4月22日（水）より順次

クリエイティブチーム スタッフリスト

CMチーム｜スタッフリスト

- クリエイティブディレクター/プランナー/コピーライター｜村橋 満（満）- アートディレクター｜岡 麻衣子- プロデューサー｜矢野 健一（コンテナ）- プロダクションマネージャー｜中澤 菜々子（コンテナ）- プロデューサー｜黒田 正風（ハッチ）- プロダクションマネージャー｜横山 さくら（ハッチ）- 監督｜小林 光大- 助監督｜Jeffrey Stockwell （Eye Deal）- 撮影｜大野 裕樹- 照明｜遠矢 和栄- スタイリスト｜川崎 玲美- ヘアメイク｜上野 知香- ロケーション｜佐藤 真澄（HIGH TIDE）- 仮編集エディター｜平井 健一（クジラ）- カラリスト｜James Clayton Daniels（Nomad）- 本編集エディター｜浅野 環（オムニバス・ジャパン）- ミキサー・同録｜平田 愛（オムニバス・ジャパン）- タイトルデザイン｜佐藤 裕吾 （二ツ目）- 音楽｜Shinji Miyauchi- シンガー｜Ben Inui / Cony Plankton- レコーディング・ミックス｜Bissi- キャスティング｜ヤマウチトモカズ / 高井 里紗（KOSEI）- 出演- - しずく｜一絵（PUMP management）- - クレオパトラ｜遠藤 さくら（ボン イマージュ）

GR（グラフィック）チーム｜スタッフリスト

Cleo’s Beauteについて

- プロデューサー｜榮多 一郎（ichi）- フォトグラファー｜矢吹 健巳（W）- 美術｜青山 俊樹- レタッチャー｜中村 要（thre）- 3DCGディレクター｜遠藤 進一

クレオズボーテは、古代エジプトを統治した女王クレオパトラの美しさと強さに着想を得たヘアケアブランドです。2022年4月の誕生以来、ブランド累計販売数100万個を突破※するなど、多くのお客様に支持されてきました。「内なる知性と外なる輝きのバランスが整ったとき、本当の美しさや強さが生まれる」という発想のもと、単なる外見の装飾ではない美しさを追求しています。希少な「水鳥由来ケラチン」を含む5種のケラチンを独自配合し、髪内部の隙間を濃密に埋める「構造設計」を採用。宝石のように光を跳ね返す本格的なツヤ髪へと導きます。「美しい髪は、あなたを強くする」という理念を掲げ 、日々のケアを通じて一人ひとりが自分らしく前向きに輝ける美しさをサポートします。

※：100万個：クレオズボーテシリーズ2026年1月31日までの累計販売本数 (自社調べ)

・Cleo’s Beaute公式サイト：https://cleosbeaute.com/

・楽天市場サイト：https://www.rakuten.co.jp/cleosbeaute/

・公式 LINE：https://boldies.ecai.jp/optin/3?ecaiad=11vgJJ8x

・公式 Instagram：https://www.instagram.com/cleosbeaute_official

・公式 X：https://twitter.com/Cleosbeaute

株式会社Boldiesについて

ボルディーズは、化粧品、健康食品、食品等の企画・開発から製造、販売、輸出入までを一貫して行うD2C企業です。 社名である「BOLD（大胆な）」の通り、既成概念にとらわれない自由な発想と、顧客の声をダイレクトに反映するスピード感を強みとしています。単にモノを売るだけでなく、お客様の日々の悩みや「あったらいいな」を形にし、明日への活力をチャージするパートナーとして、ライフスタイルを豊かにする価値あるプロダクトを提案し続けています。

詳しくは、コーポレートサイト（https://boldies.jp/company/）をご覧ください。

▪️主要ブランドラインナップ （ https://boldies.jp/brands/）

【会社概要（URL：https://boldies.jp/company/）】

・会社名：株式会社Boldies（Boldies Co.、Ltd.)

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：中田 千尋

・創 業：2021年9月

・事業内容：化粧品等の美容関連商品の企画開発、製造及び販売、インターネット広告及びデジタルマーケティングコンサルティング事業

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社Boldies 広報担当

・E-mail：pr@boldies.jp