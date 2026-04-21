神戸市北区の神戸三田メモリアルパークに樹木葬新エリア「ひだまりの丘ライフガーデン」が4月25日にグランドオープン。

巡る季節を感じるひだまりの丘に、あなたとあなたの愛した人生の全てを残す「人生の庭」

株式会社霊園・墓石のヤシロ

私たちヤシロが目指したのは、雄大な六甲山系を望む絶好のロケーションに、心安らぐ墓参環境を両立させた全く新しい樹木葬エリアです。緩やかなアーチが連なる区画と、高低差を活かした意匠を凝らした墓石が、まるで美しい庭園を散策しているかのような、新時代の安らぎ空間を演出します。

グランドオープン前のプレオープンでは、既に150件以上の問い合わせと70件を超える先行予約、20件以上のご契約をいただいております。

※2026年4月20日現在

「the Farm GARDEN大阪」プロデュースによる本格ガーデニング

六甲の眺望と庭園美が織りなすガーデニング樹木葬専用エリア

エリア内の植栽は、植物のプロフェッショナルとして多数の実績を誇る「the Farm GARDEN大阪（運営：株式会社ユニバーサル園芸社）」が設計・施工を担当。 30種類以上のハーブや四季折々の花々が咲き誇り、訪れるたびに季節の移ろいを感じられる、従来の墓地のイメージを覆す明るく開放的な空間を実現しました。

家族の絆を育む「5つのガーデニング樹木葬」

未来の家族に負担をかけず、故人の個性と安らぎを尊重する「あなたらしい供養のかたち」を実現するため、個性を大切にした5つのガーデニング樹木葬をご用意しました。

ガーデニング樹木葬 カシオペヤガーデニング樹木葬 シリウスガーデニング樹木葬 ポラリスガーデニング樹木葬 結-yui-自然葬 COCORO美しい樹木葬専用エリア開発責任者：株式会社 霊園・墓石のヤシロ 営業本部長 藤橋靖雄の想い

「これからの供養は、残された方々が何度も足を運びたくなる場所であるべきだと考えています。六甲の自然と美しい花々に囲まれたこの場所が、家族の絆を未来へとつなぐ場となることを確信しています。」

ゆったりした休憩場毎月執り行われる合同供養法要駐車場も完備「ひだまりの丘ライフガーデン」4つの特徴

1.生前契約が可能

終活の一環として、ご自身が納得できる場所を事前に選ぶことができます。

2.月々の費用・管理はゼロ

後々の維持費や管理料の負担がなく、次世代への経済的な不安を解消します。

3.全区画永代供養付き

後継者のいない方も安心。将来にわたってヤシロが責任を持って供養を継続します。

4.充実のお参り環境

園内にはゆったりとした休憩所を完備。ご家族で心地よい時間をお過ごしいただけます。

■ グランドオープン記念見学会 開催

新エリアの誕生を記念し、実際のお参り環境をご体感いただける見学会を開催いたします。

期間： 2026年4月25日（土）～5月10日（日）

内容： 新エリアのご案内、樹木葬、永代供養に関する相談の他、墓じまい関する個別相談会

「ひだまりの丘ライフガーデン」特設サイト

HP：https://www.yasiro.co.jp/reien/sanda/lifegarden.html

神戸三田メモリアルパーク

高台にあり、視界さえぎる木々もなく、空が近く明るい開放感に溢れ、園内の通路は板石貼りのバリアフリーで車椅子の方や小さいお子様連れの方もお参りのしやすい霊園です。兵庫県最大級の永代供養墓として北神戸・西神戸・宝塚・西宮の方からご支持をいただいています。

所在地：兵庫県神戸市北区道場町塩田3159-1（水曜定休）

TEL 078-595-7100 FAX 078-985-5067

アクセス

お車：神戸電鉄「三田」駅から約5km車で約10分。

電車：神戸電鉄「三田」駅から無料送迎バスで約10分。

≪お問い合わせ窓口≫

神戸三田メモリアルパーク

HP：https://www.yasiro.co.jp/reien/sanda/

TEL：0120-710-021

【会社概要】

会社名：株式会社 霊園・墓石のヤシロ

本社所在地：大阪府箕面市稲1-4-3

代表取締役：八城 正明

事業内容： 霊園開発 / 経営全般 / 霊園の企画・設計・コンサルティング業務 / 都市施設としての霊園トータルプロデュース / 葬祭事業全般 / 霊園販売・管理・運営業務全般 / 墓地使用権の斡旋・紹介業務 /石碑・付属品等石材販売業務 / 仏壇・仏具等の販売 / 石材・土木・造園等造成工事 / ペット葬祭事業全般

設立： 昭和55年4月2日

HP：https://www.yasiro.co.jp/