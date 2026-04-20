舞台のモデルは静岡！続々重版人気シリーズ最新刊『おまわりさんと招き猫　月夜にはねる白ウサギ』本日4月20日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は、ことのは文庫より『おまわりさんと招き猫 月夜にはねる白ウサギ』（著：植原翠／イラスト：ショウイチ）を、2026年4月20日に発売します。

※同日より電子書籍の配信も開始。

同日より冒頭の試し読みもスタート！

舞台のモデルとなっている静岡県の一部書店にて、ブックカバーがもらえるスタンプラリー施策が展開。さらに、東海エリアの協力書店限定では「おまわりさんと招き猫」シリーズを1冊ご購入ごとに、浜松発の人気キャラ・ヤマダネコ コラボイラストを使用した特製しおり（全2種）を1枚プレゼントいたします！

2026年6月から「コミックライドivy」にてコミカライズの連載も決定し、ますます勢いが加速する本作に引き続きご注目ください！

作品PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jqYX5BW9se0 ]

特設サイト

▼https://kotonohabunko.jp/special/omawarisan/

書誌情報

おまわりさんと招き猫 月夜にはねる白ウサギ

小説：植原翠／イラスト：ショウイチ

ISBN：9784867169469

定価：781円（本体710円＋税10％）

発売日：2026年4月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan6/

○あらすじ

暑さで溶けそうになっているしゃべる猫・おもちさんに健康診断を受けさせるべく、おまわりさんの小槇（こまき）くんは、かつぶし町の動物病院「因幡（いなば）アニマルクリニック」へ。

ダイエットを言い渡され、おもちさんは意気消沈。

その病院には患畜だけでなく、主治医の先生の大切なペットである白ウサギのタマさんがいる。

何やらもふもふ同士で話し合ってでもいるかのように鼻先を近づけるおもちさんとタマさんの姿を見て、微笑ましく思う小槇くんたちだったが……。

「なにかお話ししてるんですか？」「内緒ですにゃ」

そんな平和な町に、ある日突然、滅亡の危機が――！？

かつてないスケール（？）で贈る、癒しの「あやかし」物語、第６弾！

試し読み :https://viewer-trial.bookwalker.jp/03/21/viewer.html?cid=7c8b0fa1-0b77-4ea3-bc73-e010b869dc6b&cty=0

特典情報

法人別特典

・谷島屋 各店／谷島屋限定 書き下ろしSSペーパー

・駿河屋 各店／駿河屋限定 書き下ろしSSリーフレット

・駿河屋 各店／駿河屋限定 缶バッジ（全6種） ＜シリーズ2冊同時購入でおひとつプレゼント＞

・本の王国 各店／本の王国限定 イラストペーパー

▼詳細は下記をご確認下さい。

https://kotonohabunko.jp/spcont/2604_tokuten/#book_02

※一部配布のない店舗がございます。詳しくは各店までご確認ください。

※特典は、なくなり次第終了となります。

東海エリア限定！浜松発・ヤマダネコとコラボ特典

東海エリアの協力書店限定で「おまわりさんと招き猫」シリーズを1冊ご購入ごとに、浜松発の人気キャラ・ヤマダネコ コラボイラストを使用した特製しおり（全2種）を1枚プレゼント！

詳細は下記URLよりご確認ください。

▼https://kotonohabunko.jp/spcont/2604_tokuten/#book_02

※配布状況、配布時期に関しては店舗により異なる場合がございます。

※特典の有無については店舗にてお問い合わせください。

静岡県限定！書店スタンプラリー

静岡県限定！ 静岡県出身作家×浜松発の人気キャラが奇跡のコラボ！

「おまわりさんと招き猫×ヤマダネコ」

新刊発売＆コラボ記念スタンプラリー開催！

書店をまわってオリジナルブックカバーをもらおう！

実施期間：2026年4月20日(月)～6月30日(火)

参加方法：（１）開催書店で「おまわりさんと招き猫」シリーズを購入し、台紙を受け取る。

（２）開催書店に台紙を持っていき、スタンプを集める。

（３）スタンプ２個集めたら開催書店のスタッフに見せる。

（４）オリジナルブックカバーをもらおう！

▼開催書店一覧は下記よりご確認下さい。

https://kotonohabunko.jp/spcont/2604_nekocollabo/

ことのは文庫がオトクに読める電子書籍キャンペーン

Amebaマンガ様

期間：2026年4月20日(月)～5月3日(日)

URL：https://dokusho-ojikan.jp/campaign/detail/52830

ebookjapan様

期間：2026年4月20日(月)～5月10日(日)

URL：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/71982/

一足先に作品のゲラを読んでいただいた方の感想を公開！

◎レビュアー

今作のテーマは、おもちさんのダイエット！？ぽよぽよボディが失われてしまうの！？とびっくりしました。

かつぶし町でお馴染みの人々もたくさん登場して、小槙くんはおもちさんとまた様々な不思議に出会います。

どこか懐かしくて温かくて、行ってみたくなる、かつぶし町の魅力を再認識したお話でした！

さて、おもちさんのダイエットはいかに？

◎レビュアー

今回はゴミ捨てがテーマとして出てきましたが、こういった日常生活の1ページというのはあまり小説に出てこないものですが、このシリーズはそういったものが多く出てくる。

あまり描かれないけれど、確かにある日常だからこそ、このかつぶし町の人たちが生きてるんだなぁと感じることが出来る一幕でした。

毎回出てくる安心できる言葉の『おもちさんはそういうものだ。』

始めから一貫して変わっていないかつぶし町にあるこの価値観は、それぞれの距離感を心地よいものと思わせてくれる素敵な言葉です。

これからもずっとこの考えが変わらずにいてほしいなぁと思います！

素敵な作品をありがとうございました。

◎レビュアー

誰もが他人事だと思っていることも、会話の中で相手にかける言葉を工夫するとすっと心に入り、自分のこととして受け止め、行動が変わる。そして周りも変わる。そんなことも教えられました。

ちょっとの不思議と、あたたかさと優しさあふれるかつぶし町、住みたい町ランキング1位になるのはいつの日か。

心がふわっとなったりクスッとしたり、ハッと気づきがあったり、そんな『おまわりさんと招き猫』をおすすめします。

（『NetGalley』に寄せられたレビューより）

著者情報

小説：植原翠（うえはら・すい）

静岡県出身。2016年『LIMIT』にてAmazonPOD大賞受賞。

既刊に『喫茶「猫の木」』シリーズ、『手作り雑貨ゆうつづ堂』シリーズ、『死神ラスカは謎を解く』シリーズ（すべてマイナビ出版ファン文庫）、『チョコレートスイッチ！ 無気力男子、チョコを食べて大変身！』（ポプラキミノベル）、『浅倉さん、怪異です！ 県庁シンレイ対策室・鳥の調査員』（角川文庫）などがある。

マイクロマガジン社からは既刊として『おまわりさんと招き猫』シリーズがある。

イラスト：ショウイチ

背景グラフィッカー。漫画家のアシスタントを経て講談社ヤングマガジンちばてつや賞で優秀新人賞受賞。

『京都府警あやかし課の事件簿』（PHP文芸文庫）等書籍装画多数担当。

おまわりさんと招き猫シリーズ、好評発売中！

『おまわりさんと招き猫』シリーズは、静岡出身・在住作家が描く、静岡をモデルにした海辺の町を舞台に、しゃべる猫・おもちさんと若手おまわりさん・小槇（こまき）くんが織りなす、ちょっとふしぎでとても優しい物語。

第4作『おまわりさんと招き猫 秘密の写真とあかね空』は、2024年12月に第12回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」大賞を受賞し、2025年10月には『おまわりさんと招き猫 あやかしの町のふしぎな日常』が重版7刷を迎えました。

2026年6月から「コミックライドivy」にてコミカライズの連載も決定し、ますます勢いが加速する本作に引き続きご注目ください！

続々重版！癒しの「あやかし」物語

おまわりさんと招き猫 あやかしの町のふしぎな日常

＜重版7刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

定価：759円（本体690円＋税10％）

ISBN：9784867161968

発売日：2021年10月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan/

おまわりさんと招き猫 おもちとおこげと丸い月

＜シリーズ第2弾 重版3刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

定価：792円（本体720円＋税10％）

ISBN：9784867163733

発売日：2022年12月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan2/

おまわりさんと招き猫 やさしい手紙と雪の町

＜シリーズ第3弾 重版2刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

定価：781円（本体710円＋税10％）

ISBN：9784867164914

発売日：2023年11月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan3/

おまわりさんと招き猫 秘密の写真とあかね空

＜第12回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」大賞受賞！ シリーズ第4弾 重版2刷!!＞

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

定価：792円（本体720円＋税10％）

ISBN：9784867166079

発売日：2024年7月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan4/

おまわりさんと招き猫 夢みる旅の通り道

著：植原翠／イラスト：ショウイチ

定価：781円（本体710円＋税10％）

ISBN：9784867168004

発売日：2025年7月22日

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan5/

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

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マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！

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