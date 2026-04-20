今年も山のなかの小さな小学校で「初夏の想い出さいか市」を開催！主催：想い出さいか市実行委員会・大丸下関店、共催：下関市

株式会社 大丸松坂屋百貨店初夏の想い出さいか市

2021年3月に閉校、地域の方々から惜しまれつつ108年の幕を下ろした山口県下関市の豊田中小学校。この山のなかの小さな小学校を会場に、2022年4月・2023年11月・2025年4月に続いて4回目の「想い出さいか市(おもいでさいかいち)」を開催いたします。廃校になった小学校の活用を通して関係人口を創出し、地域コミュニティの再生と活性化を目指すイベントで、想い出さいか市実行委員会と大丸下関店が主催、下関市の共催です。

「想い出さいか市」は、豊田中小学校に通っていた高校生の皆さんが命名しました。みんなの「想い出」が詰まったこの場所で、みんなと「再会の地」、再会する場所として、新しいコミュニティの場所という意味が込められています。

かつて多くのこどもたちが学び、地域の暮らしとともにあった「豊田中小学校」。この場所が「地域のみなさん」「移住者のみなさん」「訪れるみなさん」誰もが聞かるに集まれる交流拠点に生まれ変わります！このイベントでの出会いが「豊田町の未来をつくる」第一歩となりますように。

体験＆イベント！

「初夏の想い出さいか市」体験＆イベント！

4月25日(土)・26日(日)

地元のおじさまたちがご接待 ！「教室カフェ」

4月25日(土)

大好評につき今回も「たけのこ掘り体験」

4月25日(土)

豊田ホタルの里ミュージアム川野先生による

「カブトムシの体のつくりと育て方講座」

4月26日(日)

豊田町で昔から作られている「蛍籠づくり」体験

4月25日(土)・26日(日)

懐かしい学校の中を探索してみよう「学校探索＆棒パンつくり」

地域おこし協力隊による地域に聞く「ワークショップ」開催 ！体験＆イベント

4月25日(土) 「古民家再生体験（漆喰塗り）」

4月26日(日) 「昔と今を重ねる写真体験」

4月25日(土)

尺八演奏家土井隆善さん（山口県下関市豊田町在住）による尺八演奏

4月26日(日)

豊田中小学校教師OB先生のバンド演奏

「なつかしの学校ティーチャーズ」による演奏会

4月25日(土)・26日(日)

Live HUB（リブハブ）しものせきによる「出張！移住相談窓口」

4月25日(土)・26日(日)

道の駅蛍街道西ノ市 蛍湯を手軽に体感！蛍の「手湯」体験会

4月26日(日)15時から（予定）

想い出さいか市恒例 餅まき

地元のいいもの、おいしいもの！

「初夏の想い出さいか市」地元のいいもの、おいしいもの！

地元のいいもの、おいしいもの ！

4月25日(土)

豊田産玉ねぎたっぷり「豊田米カレー」販売

限定数100食/<税込>600円

4月25日(土)

豊田町荒木産「新玉ねぎ」販売

4月26日(日)

里山が育てた極上の一杯「しし汁」販売

限定数100食/<税込>500円

4月26日(日)

豊田中地区の大人気パン屋さん「coconote」さんのパン販売

4月26日(日)

豊田町産朝取れレタス販売

大丸がやってくる！だいまるシェ

「初夏の想い出さいか市」大丸かやってくる！だいまるシェ

4月25日(土)・26日(日)

大丸がやってくる ！だいまるシェ

●日常品お買得市とお菓子大集合

●婦人服お買得セール

●「大洋真珠」特別販売会

●美容スタッフが行う「キッズメイク体験」※DEPACO会員登録(無料)にてご参加できます。

4月25日(土)・26日(日)

下関市保健部健康推進課と豊田町出身の山口大学生が初コラボ！

楽しみながら健康になろう！「健康チェック体験イベント」&ぞうきプラ板作成

4月25日(土)・26日(日)

長門市のお花屋さんflrur縁さん

山口県産のお花販売とワークショップ

4月25日(土)・26日(日)

（特別企画）地元応援マルシェ

アサイボール販売や焼き菓子、ドライフルーツ、書籍販売などがやってくる

「初夏の想い出さいか市」リーフレットおもて「初夏の想い出さいか市」リーフレットうら

開催概要

イベント名：「初夏の想い出さいか市」

主催：想い出さいか市実行委員会・大丸下関店

共催：下関市

後援：下関市教育委員会

協賛：やまぐち県酪乳業(株)・(株)豊田ふるさとセンター(道の駅蛍街道西ノ市)・豊田町観光協会

日時：2026年4月25日(土)・26日(日) 10時から16時まで

場所：山口県下関市豊田町浮石1159-1 旧豊田中小学校

※駐車台数に限りがあります。順番にご案内します。

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ

大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000

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