元サッカー日本代表・森岡隆三氏らが日本マンパワー「キャリアコンサルタント養成講座」を修了　YouTube動画を公開

株式会社日本マンパワー

株式会社日本マンパワー（東京都千代田区、代表取締役社長：楠木賢治）は、日本フットボールリーグ（JFL）に所属する株式会社Criacao（東京都新宿区、代表丸山和大）と共同で、スポーツとキャリア形成をつなぐ新たなプロジェクトを実施しています。

本プロジェクトでは、元サッカー日本代表の森岡隆三氏をはじめクリアソン新宿のコーチ、元選手など3名が、日本マンパワーの「キャリアコンサルタント養成講座」を受講・修了。サッカーで培った経験を“キャリア支援”に生かし、スポーツ界・地域社会に新たな価値を生み出すことを目指します。

この度、プロジェクトの第一弾映像が完成しましたのでお知らせします。今後の模様は随時アップしてまいります。

元日本代表サッカー選手 森岡隆三がキャリアコンサルタントを目指す！Criacao×日本マンパワー／アスリート×キャリア コラボプロジェクト

URL：https://youtu.be/fBMpxXwYbik

■ プロジェクトの背景

日本マンパワーはこれまでに5万人以上の方にキャリアコンサルタント養成講座を受講いただき、日本におけるキャリア支援の中核を担ってきました。一方、株式会社CriacaoはJFL所属クラブとして、「スポーツの価値を通じて、真の豊かさを創造し続ける存在でありたい」を理念に掲げ、地域・企業・教育機関との連携を積極的に推進しています。

選手やスタッフが“競技の枠を超えたキャリア”を描けるよう支援することは、スポーツ界において喫緊の課題であり、本プロジェクトはその課題解決の一手となる取り組みです。

■ 受講した3名のプロフィール（抜粋）

森岡 隆三氏森岡 隆三氏（クリアソン新宿 アカデミーヘッドオブコーチング兼クラブリレーションズオフィサー）

元Jリーガー、元サッカー日本代表

桐蔭学園高校→鹿島アントラーズ→清水エスパルス→京都サンガF.C.

J1：通算285試合 9得点、J2：通算22試合 1得点

日本代表として、シドニーオリンピック、AFCアジアカップ、2002 FIFAワールドカップなどに出場。引退後、京都サンガF.C. U-18監督、ガイナーレ鳥取 監督、清水エスパルス アカデミーアドバイザー、 清水エスパルス アカデミーヘッドオブコーチングなどをつとめて現職。JFA Proライセンス（旧S級）。

伊藤 大介氏伊藤 大介氏（クリアソン新宿U-18 監督）

元Jリーガー

ジェフユナイテッド千葉ユース→順天堂大学→ジェフユナイテッド千葉→ 大分トリニータ→ファジアーノ岡山→SC相模原→クリアソン新宿

J2リーグ：251試合 23得点、J3リーグ：30試合 1得点

関東サッカーリーグ1部：29試合4得点

引退後、クリアソン新宿 コーチなどをつとめて現職。JFA 公認B級コーチ。

須藤 岳晟氏須藤 岳晟氏（クリアソン新宿 前キャプテン／アスリート人材マネジメント室）

浦和レッズユース→中央大学→クリアソン新宿

JFL 62試合0得点、関東リーグ１部 29試合2得点、関東リーグ2部 18試合0得点

引退後、クリアソン新宿のチームの強化や育成に携わっている。

■ 共同プロジェクトの狙い

【株式会社Criacaoのメリット】

- 社員・スタッフがキャリアコンサルタント資格を取得することで、クラブ内外での価値創造の場が拡大- 引退選手や若い世代のキャリア支援を強化し、スポーツ業界における“キャリア支援の第一人者”へ- 競技経験を社会へ還元し、クラブの社会的価値・地域貢献が向上

【日本マンパワーのメリット】

- JFLクラブとの連携により、多様なロールモデルが新たに誕生- スポーツ界との協働を通じ、キャリアコンサルタントの可能性を社会へ広く発信- 長年培った養成実績（累計5万人）を活かし、“キャリア支援の裾野を広げる”取り組みをさらに加速

■ 今後の展開

本プロジェクトの受講の様子や学びの軌跡は、2026年3月以降、YouTube等を通じて順次公開いたします。

元日本代表がキャリアについて語る姿や、指導者が新たな視点を獲得していくプロセスを通じて、「ファンが選手から勇気をもらう」新しい体験価値の創出を目指します。

会社概要

株式会社日本マンパワー

所在地：東京都千代田区神田東松下町４７-１

事業内容：キャリアコンサルタント養成、企業研修、人材開発 等

キャリアコンサルタント養成講座の累計受講者数：5万人以上



URL：https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/

株式会社Criacao（CRIACAO SHINJUKU）

所在地：東京都新宿区四谷1丁目4 四谷駅前ビル2F

事業内容：総合スポーツクラブ・Criacao（クリアソン）の運営、企業・大学等への教育事業及び人材支援・コンサルティング事業、企業向け研修、ビジネスコンサルティング事業 等



URL：https://criacao.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社日本マンパワー CDA事務局 コラボプロジェクト（水野、五十嵐、石井、柚原）

TEL：03-5294-5030 10:30～17:30（木曜・祝日除く）

Email：cda_support@nmp-g.jp