「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン『枯れた花に涙を』日本初となるPOP UP SHOPが5月15日（金）よりアニメイト池袋本店1Fにて開催決定！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』（作：Gae）の日本初となるPOP UP SHOPを、2026年5月15日（金）よりアニメイト池袋本店1Fにて開催することをお知らせします。

『枯れた花に涙を』（作：Gae）日本初となるPOP UP SHOPが、2026年5月15日（金）から2026年5月31日（日）まで、アニメイト池袋本店1Fにて開催します。

「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』は、複雑な感情を丁寧に描いた大人のラブストーリーで、2025年3月の連載開始と同時に瞬く間に話題となり、「LINEマンガ 2025 年間ランキング（連載）」第1位を獲得した大人気作です。

POP UP SHOPでは、樹里と蓮の描き下ろしイラストを使用した商品や新作グッズを販売します。

さらに、ご購入者様特典として、会場にて税込3,000円ご購入ごとに、当たり付きブロマイド全8種より1枚をランダムでお渡しします。当たりのブロマイドを引いた方には、描き下ろしイラストを使用した特大アクリルフィギュアをプレゼントします。

ますます盛り上がるウェブトゥーン『枯れた花に涙を』と合わせて、本作の日本初POP UP SHOPをぜひお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『枯れた花に涙を』 POP UP SHOP開催概要

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=112973

【イベント情報】

イベント名：『枯れた花に涙を』 POP UP SHOP

開催期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

開催場所：アニメイト池袋本店1F

■ご購入者様特典

■販売商品

ホログラムカンバッジ（ランダム）

価格：715円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全12種

サイズ：約Φ56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード（ランダム）

価格：715円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全12種

サイズ：約W86mm×H54mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

証明写真風チャーム（ランダム）

価格：715円（税込）

セット：4,290円（税込）

種類数：全6種

サイズ：約30mm×35mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド（ランダム）

価格：880円（税込)

セット：7,040円（税込）

種類数：全8種

サイズ：約50～60mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックデザイン風アクリルマグネット（ランダム）

価格：990円（税込）

セット：5,940円（税込）

種類数：全6種

サイズ：約H80mm×W55mm×D5mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ハート型アクリルキーホルダー

価格：各990円（税込）

種類数：全2種

サイズ：全高約50mm

アクリルコースター

価格：各1,320円（税込）

種類数：全2種

サイズ：約90mm×90mm

デカアクリルスタンド

価格：2,420円(税込)

種類数：全1種

サイズ：全高約H180mm

ミニアクリルアート

価格：各2,750円（税込）

種類数：全3種

サイズ：B6

ハートミラー

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

サイズ：約115mm×160mm

フレークシールセット

価格：1,870円（税込）

種類数：全1種

サイズ：約40mm

クリアポーチ

価格：2,310円（税込）

種類数：全1種

サイズ：約W170mm×H140mm

■作品紹介

『枯れた花に涙を』

作者：Gae

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003595

夫が不倫をした。夫のせいで莫大な借金を負わされ子どもまで失ったうえに、若い女との情事を目の前で見せられて…。傷だらけの人生はこのまま虚しく枯れて散るはずだった。 そんなとき…「大人の恋を教えてください。」樹里のもとに突如現れた怪しい年下の男。危うくて従順な彼が樹里の心を揺さぶり始める。

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower