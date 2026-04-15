日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA」 国内直営店限定「SPRING LIMITED ベストセラーセレクション 2026」発売　“新しい季節へと踏み出す自分へのご褒美に。”

株式会社 今与

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）が製造・販売する、日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA（シンカ）」は、SHINCAの厳選されたアイテムを、期間限定のスペシャルプライスでお届けする特別企画「SHINCA SPRING LIMITED ベストセラーセレクション 2026」を、国内直営店（SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店）にて、2026年4月16日（木）より発売いたします。

SHINCAの厳選されたアイテムを、期間限定のスペシャルプライスでお届けする「SHINCA ベストセラーセレクション」。

ラボグロウンダイヤモンドに初めて触れる方にも、その美しい輝きとブランドの世界観を存分にご堪能いただける、春らしいカラーラボグロウンダイヤモンドのラインアップとなっております。

新しい季節へと踏み出す自分へのご褒美に。大切な方へ想いを託す贈り物に。心ときめくSHINCAのベストセラーセレクションが、あなたの毎日をより一層華やかに彩ります。ぜひこの機会にぜひご利用ください。

Lab-Grown Diamond NecklaceLab-Grown Diamond Necklace

SHINCAは、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が手掛ける日本初のラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。2018年10月1日の販売開始以来、国内のラボグロウンダイヤモンドジュエリー業界に先駆け、えりすぐりの素材と熟練のクラフトマンによって生み出されるその高い製品品質が支持を得てきました。大地を傷つけることなく生まれてきたラボグロウンダイヤモンドの、未来につながるサステナブルな輝きと、その抜群の美しさを引き出すため細部にまでこだわった繊細なつくりが生み出す華やかなジュエリーをご提案しています。

「SHINCA SPRING LIMITED ベストセラーセレクション 2026」 商品概要

名 称：「SHINCA SPRING LIMITED ベストセラーセレクション 2026」

期 間：2026年4月16日（木）～5月31日（日）

対象店舗：SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店

価 格：税込み 99,000円 ～

詳しくは下記の特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-bestseller-2026spr/

【ご注意】

・IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」の会員登録およびメールマガジン登録が必要です。

・数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

・公式オンラインショップでの取扱はございません。あらかじめご了承ください。

「SHINCA SPRING LIMITED ベストセラーセレクション 2026」 対象 国内直営店舗 詳細

SHINCA 銀座

〒104-0061東京都中央区銀座2-8-19

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」より徒歩1分

東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線

「銀座駅」より徒歩3分

定休日：水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：03-6263-2536

SHINCA 銀座

IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳馬場通東入ル

京都御池創生館1F

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日：⽕・水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027

IMAYO 京都御池店

「SHINCA（シンカ）」について https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-about/

日本初ラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。「進化する、新しいかがやき。」をコンセプトに、地球を削らないエコロジーなダイヤモンドの輝きを生かした、日常に寄り添えるミニマルなデザインのコレクションを展開しています。

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

ラボグロウンダイヤモンドについて https://shinca-shop.jp/?mode=f2

ラボグロウンダイヤモンド（合成ダイヤモンド）は、その名の通り研究所（ラボ）で育てられたダイヤモンドです。天然ダイヤモンドとは生み出される環境が違うだけで、科学的に全く同じ成分・特徴を持っており、モアッサナイトやキュービックジルコニアなどの模造石・類似石と全く異なります。天然のダイヤモンドでは数パーセントしか採掘されない不純物をほとんど含まないクリアな輝きを持つその抜群の美しさと、地球を傷つけることなく生まれるエコロジーな精神に世界が注目しています。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、「SHINCA」の他に、ハイエンドブランド「kagayoi」、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」等を展開しています。

IMAYO Official Website

URL：https://imayo.co.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/