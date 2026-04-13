「太秦NINJA PITCH2026」の開催決定、応募者募集開始！FINALは日本最大規模のスタートアップカンファレンス 「IVS2026」内にて実施！

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）は、京都市・京都府と連携し、コンテンツ企業と異分野融合の促進や、先端技術の活用によるコンテンツ制作の高度化・効率化・拡張を図るため、京都のコンテンツ企業との共創を希望するスタートアップに向けたピッチコンテスト「太秦 NINJA PITCH」を開催、また開催に際し、応募者募集を開始いたします。

今年度は、一次二次審査を通過したファイナリストによるピッチは、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」内にて実施します。

国内外のスタートアップや投資家が集結する「IVS2026」でのピッチは、大きな経験になるだけでなく、より多くのパートナーとの接点を生む可能性を秘めています。

より多くの方のご参加をお待ちしております。

「太秦 NINJA PITCH」とは

「太秦 NINJA PITCH（忍者ピッチ）」は、京都・太秦を舞台にしたエンタメ・スタートアップのためのピッチコンテストです。

単なるビジネスコンテストではなく、「映画のまち・太秦」の歴史資源と、最新のテクノロジー（AI、XR、Web3など）を掛け合わせ、京都から世界へ新しい文化を発信することを目的としています。



▼「太秦 NINJA PITCH」公式ＨＰ

https://uzumasa-ninja.jp/

【太秦NINJA PITCH 開催概要】

■募集要項

募集期間： 令和8年4月10日（金）～5月17日（火）

申込方法： 下記公式サイト内の申し込みフォームからお申込みください。

https://uzumasa-ninja.jp/

募集対象： 以下の（１）または（２）のいずれか、もしくは両方に該当するスタートアップ

(１）AIやバーチャルプロダクション等の先端技術を活用し、

コンテンツ制作の高度化・効率化・拡張に取り組むスタートアップ

（２）コンテンツ制作に関する技術を、観光・医療・教育等、異分野との融合により、

新たな体験やビジネスモデルの創出を図るスタートアップ

審 査： 令和８年５月中旬～６月上旬

１.１次審査（書面審査）

２.２次審査（面談審査）

※１次審査を通過した企業のみ２次審査に進出

※１次審査を通過した２次審査進出者への連絡は６月上旬を予定

※２次審査を通過したファイナリストへの決定連絡は６月中旬を予定



■決戦大会

日 時： 令和8年7月2日(木) 13時～16時（予定）

場 所： 京都市勧業館みやこめっせ（〒606-8343京都市左京区岡崎成勝寺町9-1）

※ IVSのKYOTO ZONEのステージイベントとして開催

内 容： 審査を通過したファイナリスト6組によるピッチ、審査、表彰式

受賞内容

●最優秀賞（1名）：賞金１００万円＋府市による事業展開サポート

●松竹賞 （1名） ※準備中

●東映賞 （1名） ※準備中





運営 主催：太秦フェスティバル実行委員会、京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会

共催 ：京都府、京都市、東映株式会社京都撮影所、株式会社東映太秦映画村



■株式会社ツクリエ 概要

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目5番地 化学会館4階

代表者：鈴木 英樹

設立：2005年8月（2015年3月17日株式会社化）

事業内容： 起業支援サービス、 インキュベーション事業、 アクセラレーションプログラム開発事業、 事業プロデュース、 創業投資、 他

会社HP：https://tsucrea.com/



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ツクリエ

担当：林 良樹

TEL： 03-3383-4616

E-mail ： press@tsucrea.com