【ABCマート】その一歩に、品格と快適を。　革靴でもスニーカーでもない“大人のためのドレススニーカー” STEFANOROSSI「MetroCush」春夏新作キャンペーン開始

写真拡大 (全15枚)

株式会社エービーシー・マート

　ABCマートはプライベートブランド「 STEFANOROSSI（ステファノロッシ）」の「MetroCush」の春夏に向けたキャンペーンを全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて展開しております。


　本キャンペーンでは、「ドレスのように魅せる。スニーカーの新常識」をテーマに展開し、春夏シーズンに向けた大人のための“ドレススニーカー”として、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応し、大人の足元に新たなスタンダードを提案します。



●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000487/




■オン・オフの切り替えが不要なドレススニーカー「MetroCush」


　「STEFANOROSSI（ステファノロッシ）」のハイブリッドスニーカーシリーズは、「ラフに・バランスよく・オンとオフで」をテーマに、幅広いシーンに対応できる汎用性を備えています 。ドレスシューズのような上品でシックなアッパーデザインと、ボリューム感のあるスニーカーソールを組み合わせたスタイルが特長です。
　また、機能性に優れた厚底ソールにより、トレンド感を取り入れながら快適な履き心地を実現。洗練されたデザインで、日常のカジュアルシーンはもちろん、ビジネスカジュアルや通勤など幅広いシーンで活躍する一足です。






■商品概要



商品名： SR04232 RIC W-TIP


価格　：10,890円（税込）


カラー：（左から）NERO/BIANCO、N/GRIGIO


サイズ：39~45（24.5cm~29cm）






商品名：SR04231 RIC LACE


価格　：10,890円（税込）


カラー：（左から）NERO/NERO、N/MARINE


サイズ：39~45（24.5cm~29cm）






商品名：SR04233 RIC TASSEL


価格　：10,890円（税込）


カラー：（左から） BLACK、MARRONE


サイズ：39~45（24.5cm～29cm）






商品名：SR04146WR ALCE MAIDA WR


価格　：10,450円（税込）


カラー：NERO/NERO


サイズ：39~45（24.5cm～29cm）






商品名：SR04140 MAURO SLIP ON


価格　：10,890円（税込）


カラー：左からN/GRIGIO、M/MARINE


サイズ：39~45（24.5cm～29cm）



■会社概要

会社名　：株式会社エービーシー・マート


代表者　：服部喜一郎


所在地　：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号　


　　　　 　麻布台ヒルズ森JPタワー48F


設立 　：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売






＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）