【ABCマート】その一歩に、品格と快適を。　革靴でもスニーカーでもない“大人のためのドレススニーカー” STEFANOROSSI「MetroCush」春夏新作キャンペーン開始

株式会社エービーシー・マート

ABCマートはプライベートブランド「 STEFANOROSSI（ステファノロッシ）」の「MetroCush」の春夏に向けたキャンペーンを全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて展開しております。

本キャンペーンでは、「ドレスのように魅せる。スニーカーの新常識」をテーマに展開し、春夏シーズンに向けた大人のための“ドレススニーカー”として、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応し、大人の足元に新たなスタンダードを提案します。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000487/

■オン・オフの切り替えが不要なドレススニーカー「MetroCush」

「STEFANOROSSI（ステファノロッシ）」のハイブリッドスニーカーシリーズは、「ラフに・バランスよく・オンとオフで」をテーマに、幅広いシーンに対応できる汎用性を備えています 。ドレスシューズのような上品でシックなアッパーデザインと、ボリューム感のあるスニーカーソールを組み合わせたスタイルが特長です。

また、機能性に優れた厚底ソールにより、トレンド感を取り入れながら快適な履き心地を実現。洗練されたデザインで、日常のカジュアルシーンはもちろん、ビジネスカジュアルや通勤など幅広いシーンで活躍する一足です。

■商品概要

商品名： SR04232 RIC W-TIP

価格 ：10,890円（税込）

カラー：（左から）NERO/BIANCO、N/GRIGIO

サイズ：39~45（24.5cm~29cm）

商品名：SR04231 RIC LACE

価格 ：10,890円（税込）

カラー：（左から）NERO/NERO、N/MARINE

サイズ：39~45（24.5cm~29cm）

商品名：SR04233 RIC TASSEL

価格 ：10,890円（税込）

カラー：（左から） BLACK、MARRONE

サイズ：39~45（24.5cm～29cm）

商品名：SR04146WR ALCE MAIDA WR

価格 ：10,450円（税込）

カラー：NERO/NERO

サイズ：39~45（24.5cm～29cm）

商品名：SR04140 MAURO SLIP ON

価格 ：10,890円（税込）

カラー：左からN/GRIGIO、M/MARINE

サイズ：39~45（24.5cm～29cm）

■会社概要

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：服部喜一郎

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）