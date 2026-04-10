ブシュロン、俳優・モデルの三吉彩花が新作ハイジュエリーコレクションの特別展示に来場

株式会社 ブシュロン ジャパン(C)BOUCHERON

1858年創業のフランスを代表するハイジュエリーメゾンであるブシュロンはこのたび、今年1月にパリにて発表された新作ハイジュエリーコレクション「Nom : Boucheron, Prenom : Frederic 『フレデリック・ブシュロン』」の特別展示を開催し、俳優・モデルとして活躍する三吉彩花が来場しました。

新作のハイジュエリーコレクションから、「アドレス」ネックレスを着用。1893年にメゾンの創業者フレデリック・ブシュロンがジュエラーとして初めてヴァンドーム広場にブティックを構えた先見性を、広場を俯瞰した八角形のフォルムで表現したジュエリーを身に纏い、メゾンの歴史と受け継がれる革新性に触れました。

(C)BOUCHERON

会場には、新コレクションの中心となる4点のハイジュエリーネックレスの他、メゾンの約170年にも及ぶ歴史の足跡をたどるアーカイブ作品たちを展示。なお、本展示は4月12日、13日に一般公開いたします。

ブシュロン オフィシャルサイト https://www.boucheron.com

ブシュロン クライアントサービス TEL 0120-230-441

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンは一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、165年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で100以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています。