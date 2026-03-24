「OIMACHI TRACKS」にロクシタン店舗がオープン

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタン。

2026年3月28日（土）に開業するJR大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」にロクシタン店舗がオープンします。

■店舗コンセプトは、「HAUTE PROVENCE」

メゾン生誕の地である南仏オート・プロヴァンスの洗練された世界観に、五感で没入できる空間に設計しました。自然素材とクラフトマンシップを融合させた温かく迎え入れるような美学と、心を込めたストーリーテリングを通じて、オート・プロヴァンスの豊かな大地に根ざしたブランド体験をお客様にお届けします。

■シンクで季節の製品が楽しめるエントランスゾーンと、カウンセリングが受けられるエキスパートゾーン

店頭では、季節のおすすめ製品やロクシタンのシグニチャーとなるフレグランス製品、ギフトなど、厳選された製品を魅力的なウィンドウで展開しております。エントランスゾーンには、実際に水を使って製品を試せるシンクも。今SNSで話題のアーモンドオイル配合の「アマンドスブリーム シャワーオイル」もお手元でお試しいただけます。

奥に広がるエキスパートゾーンでは、お客様にメゾンのボディケア、フェイスケア、ヘアケアについて深く探求し体験していただけます。象徴的なラウンド型のシンクエリアにて、ぜひ感覚的な新発見をご体感ください。

さらに頭皮・肌測定器を用いたカウンセリング相談を通じてお客様一人ひとりがメゾンの専門知識に触れ、ご自身のニーズに最適な製品を見つけられるようお手伝いいたします。

■オープン記念の限定キットも登場

オープンを記念して、数量限定の特別なキットもご用意しております。

製品名：ミニハンドクリームコレクションIII

価 格：税込6,600円

※数量限定のため、なくなり次第終了

製品名：ミニハンドクリームトリオ(ヴァーベナ、チェリー、シア)

価 格：税込2,530円

※数量限定のため、なくなり次第終了

【ロクシタンのベストセラー製品】

発売日：2026年3月25日（水）リニューアル発売

製品名：アマンドスブリーム シャワーオイル

容量・価格： 75mL 税込1,430円

250ｍL 税込4,070円

500mL 税込7,040円

レフィル500mL 税込6,050円

メゾン50周年の今年に、世界的ベストセラーがリニューアル。

アーモンドオイルをはじめとする美容オイルをたっぷり配合。濃密なオイルで肌をトリートメントしながら洗う、泡立てないシャワーオイル。五感を満たす洗い心地で、香り纏うしっとり肌へ。

お試しサイズ75mLも新登場。プラスチックの使用削減につながる詰め替え用のレフィルもご用意。

【お客様の“明日”の、より美しい肌と髪のために。肌測器を使った肌・頭皮のカウンセリングサービス】

フェイス用の測定器では「キメ」「水分量」「皮脂量」「エイジング」「シミ」「美白値」の6項目を計測、頭皮用測定器では、「髪年齢」「白髪・抜け毛」「髪痩せ」「うねり毛」「頭皮トラブル」「頭皮の油分」「頭皮の水分」の7項目を計測し、その結果から導かれる今の状態を、画像、数値、グラフで科学的に知ることができます。

この結果をもとに、より最適なお手入れ方法をカスタマイズし、今のお手入れをアップデートをご提案します。

【ロクシタン OIMACHI TRACKS店 店舗情報】

オープン日：2026年3月28日（土）

店舗住所：東京都品川区広町2-1-17 大井町トラックス３階 TRACKS STREET-EAST 307区画

電話番号：03-6303-7068

営業時間：10:00-20:00

「OIMACHI TRACKS」とは

2026年3月28日に開業する大井町駅直結の複合施設。商業、ホテル、レジデンス、オフィス、シネマ、スパなど多様な機能を集約し、駅前エリアの新たなランドマークとして誕生します。商業エリアには 81店舗が出店し、TOHOシネマズ大井町や都市型スパ、スーパーマーケット、書店など、日常から特別な時間まで幅広いニーズに応えるラインナップが揃います。

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えました。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。