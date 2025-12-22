atGPアスタネモデル第1号拠点『アスタネ西浦和』 オープニングイベントを2026年1月10日（土）に開催





















▲完成イメージ図▲休憩スペースのある建物（手前）と、菌床しいたけを栽培する白いハウス（奥）▲ハウス内 ここにしいたけの菌床が並びます！年始のオープンに向け地域の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階代表者：代表取締役社長 進藤 均設立日 ：2003年 4月URL：http://www.generalpartners.co.jp/業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories