こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
atGPアスタネモデル第1号拠点『アスタネ西浦和』 オープニングイベントを2026年1月10日（土）に開催
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、精神障害のある社員が主体となって年間1億円の売上（黒字化）を達成した「atGPアスタネモデル」の第1号拠点『アスタネ西浦和』の開所記念として、2026年1月10日（土）に地域交流イベントを開催します。
本件に関するお問合わせ先
■本イベントに関するお問合わせ先
アスタネモデル事務局（アスタネ中浦和）
〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1
【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp
【TEL】050-3645-0686
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
アスタネ
https://www.asutane.jp/
報道機関・メディアの方向け 会社紹介資料
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
【社会貢献】
企業における障害者雇用、特に精神障害のある方の安定雇用と職域の確保が大きな課題となっています。
こうした課題に対し、当社は農業を通じて障害者の活躍を実現する新サービス『atGPアスタネモデル』を本格始動しました。
これは、当社直営の菌床しいたけ生産・販売事業のノウハウを体系化し、障害者雇用の持続可能性に課題がある企業様に、多様な人材がいきいきと活躍できる仕組みの作り方を支援するサービスです。
この度、その第1号拠点として埼玉県さいたま市に菌床しいたけ栽培ハウス『アスタネ西浦和』がオープンします。施設が地域に根差し、障害のある社員が地域社会の一員として活躍できるよう、地域住民の皆様に知っていただくためのオープニングイベントを開催する運びとなりました。
【アスタネとは】https://www.asutane.jp/
「アスタネ」は、精神障害のある社員が主体となり、全国的にも稀な、福祉事業所による年間売上1億3000万円（黒字化）を達成しました。
秘訣は、障害者スタッフがプロの生産者として活躍することができる、誰もが自己成長できる働く環境づくりに取り組んできたこと。全工程を主体的に担うからこそ、生産量・販売量ともに伸ばすことができました。
また、「障害者が作ったから」ではなく「おいしいから買いたい・食べたい」と仰っていただけ、県内の各スーパー様や近隣住民の皆様に地域貢献できるように成長しました。
【イベント詳細】
本イベントでは、地域住民の皆様に施設を知っていただくとともに、アスタネで収穫された新鮮な菌床しいたけを味わっていただく企画を実施いたします。
アスタネ西浦和 オープニングイベント
日時：2026年1月10日（土）10:30〜15:00（雨天決行）
場所：アスタネ西浦和
住所：埼玉県さいたま市桜区道場3丁目14
https://maps.app.goo.gl/E9WJ54pWMsri3YZL9
アクセス：JR浦和駅より国際興業バス「栄和」下車徒歩3分（浦和駅から約25分）
※駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用いただくか、
公共交通機関でのご来場をお願いいたします。
内容：アスタネのしいたけを使ったクラフト焼売の提供
しいたけ詰め放題
会場を巡る！クイズラリー
仕事内容パネル展示 など。
参加方法：一般の方：申込不要（直接会場にお越しください）
報道関係者の方：下記「メディアの方のお問い合わせ先」まで事前に
ご連絡をお願いいたします。
【工事も着々と進行中！】
寒空の下、工事の皆様が作業を進めてくださっていました！
▲完成イメージ図
▲休憩スペースのある建物（手前）と、菌床しいたけを栽培する白いハウス（奥）
▲ハウス内 ここにしいたけの菌床が並びます！
年始のオープンに向け地域の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
企業における障害者雇用、特に精神障害のある方の安定雇用と職域の確保が大きな課題となっています。
これは、当社直営の菌床しいたけ生産・販売事業のノウハウを体系化し、障害者雇用の持続可能性に課題がある企業様に、多様な人材がいきいきと活躍できる仕組みの作り方を支援するサービスです。
この度、その第1号拠点として埼玉県さいたま市に菌床しいたけ栽培ハウス『アスタネ西浦和』がオープンします。施設が地域に根差し、障害のある社員が地域社会の一員として活躍できるよう、地域住民の皆様に知っていただくためのオープニングイベントを開催する運びとなりました。
【アスタネとは】https://www.asutane.jp/
「アスタネ」は、精神障害のある社員が主体となり、全国的にも稀な、福祉事業所による年間売上1億3000万円（黒字化）を達成しました。
秘訣は、障害者スタッフがプロの生産者として活躍することができる、誰もが自己成長できる働く環境づくりに取り組んできたこと。全工程を主体的に担うからこそ、生産量・販売量ともに伸ばすことができました。
また、「障害者が作ったから」ではなく「おいしいから買いたい・食べたい」と仰っていただけ、県内の各スーパー様や近隣住民の皆様に地域貢献できるように成長しました。
【イベント詳細】
本イベントでは、地域住民の皆様に施設を知っていただくとともに、アスタネで収穫された新鮮な菌床しいたけを味わっていただく企画を実施いたします。
アスタネ西浦和 オープニングイベント
日時：2026年1月10日（土）10:30〜15:00（雨天決行）
場所：アスタネ西浦和
住所：埼玉県さいたま市桜区道場3丁目14
https://maps.app.goo.gl/E9WJ54pWMsri3YZL9
アクセス：JR浦和駅より国際興業バス「栄和」下車徒歩3分（浦和駅から約25分）
※駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用いただくか、
公共交通機関でのご来場をお願いいたします。
内容：アスタネのしいたけを使ったクラフト焼売の提供
しいたけ詰め放題
会場を巡る！クイズラリー
仕事内容パネル展示 など。
参加方法：一般の方：申込不要（直接会場にお越しください）
報道関係者の方：下記「メディアの方のお問い合わせ先」まで事前に
ご連絡をお願いいたします。
【工事も着々と進行中！】
寒空の下、工事の皆様が作業を進めてくださっていました！
▲完成イメージ図
▲休憩スペースのある建物（手前）と、菌床しいたけを栽培する白いハウス（奥）
▲ハウス内 ここにしいたけの菌床が並びます！
年始のオープンに向け地域の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本イベントに関するお問合わせ先
アスタネモデル事務局（アスタネ中浦和）
〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1
【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp
【TEL】050-3645-0686
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
アスタネ
https://www.asutane.jp/
報道機関・メディアの方向け 会社紹介資料
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed