ScanSnapが挑む、次世代スキャン体験「ScanSnap AI（仮）」のテストユーザーを募集開始

AIによる“情報を活用しやすいPDF”自動生成機能とスマートフォン向け“カメラスキャン”をβ提供

株式会社PFUは、ユーザーとともに次世代のスキャン体験を共創する取り組みの一環として、AIを活用した「ScanSnap AI（仮）」β版のテストユーザーを募集します。

本β版では、スキャナーまたはスマートフォンで取り込んだ紙資料をAIが解析し、“情報を活用しやすいPDF”を自動生成する機能に加え、ScanSnapで培われた画像処理技術を応用したスマートフォン向け“カメラスキャン”の先行版をご利用いただけます。これにより、スキャナーでもスマートフォンでも、高品質なスキャンデータを手軽に取得できる体験を提供します。

今回、これらの新機能を実際の業務や生活シーンでご利用いただくことで、紙の情報が日常のどの場面で活きるのかといった具体的な利用実態を把握し、ユーザーとともに次世代のスキャン体験を形づくっていくことを目指しています。

利用シーンや利用環境に応じて選択可能な2種類のテストプランを用意し、審査を通過した合計100名のユーザーにご参加いただきます。参加者のみなさまには、日常の中で得られる気づきや利用データをご提供いただき、実使用に基づく価値検証を進めていきます。

ScanSnap AI（仮）β版の機能について

情報を活用しやすいPDFの生成

ScanSnapおよびカメラスキャンで取り込んだ紙資料を、独自AIが文章の内容まで解析し、情報を活用しやすいPDFとしてデータを自動生成します。単なるスキャン画像ではなく、文書の内容や構造を理解したうえで、後から参照したり必要な作業につなげたりしやすい“使える形”へと整えます。

AIが行う処理の一例として、内容に応じたファイル名の自動生成を行い、検索性の向上や各種アクションへのスムーズな展開を支援します。

紙の情報をスキャンした瞬間に、AIが整理の初期工程を担うことで、日々の業務や生活の中で“すぐ使えるデジタル資産”として活用できる状態へと変換し、情報整理の効率化と生産性向上に貢献します。









スキャナーの技術を応用したカメラスキャン

PFUが長年培ってきたスキャナー技術とAI技術を応用し、スマートフォンのカメラだけで高品質なスキャンを可能にする“カメラスキャン”を開発しました。

台形補正や向き補正、白黒最適化処理といった基本処理に加え、撮影時に生じやすい手や照明の影を自動的に取り除く影消し機能をはじめ、スマートフォン撮影特有の課題に対応する新たな補正技術を複数搭載しています。これらの処理にはScanSnapで培われた画像補正技術を活用しており、スマートフォン撮影でありながら、ScanSnap同等の読みやすく整った画像を生成できる品質を実現しています。

外出先や会議中など、ScanSnapが使用できない環境でも紙情報を即座にデジタル化できるため、スムーズな情報活用を支援します。










参加方法

本テストプログラムへの参加を希望される方は、下記の応募フォームより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

募集期間：2025年12月16日（火曜日）から2026年1月6日（火曜日）23時59分まで

※年末年始を挟みますので、早めのご応募をおすすめします。

応募は、以下いずれかのテストプランを選択してご登録いただきます。

A）ScanSnapによる取り込みとカメラスキャンを併用して試験いただくプラン（上限50名）

B）スマートフォンのカメラスキャンのみを使用して試験いただくプラン（上限50名）

※どちらも、ScanSnapをお持ちでない方もご参加いただけます

※カメラスキャンはiPhoneのみ利用可能です







応募者数が各プランの募集枠を超過した場合、フォームにご記入いただいた内容を基に審査を行い、参加可否をご連絡いたします。

なお、応募に際しては、フォーム内に記載する条件への同意が必要となります。

応募フォームはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3B0gTbpSS6w_pbvEkubKXIvvnvP5qb-llaQgkfLH9shPGgw/viewform?usp=send_form

応募条件について

本テストプログラムにご参加いただくにあたり、以下の条件への同意を必須といたします。

1. 秘密保持について

本テストプログラムで提供するアプリケーション、機能、仕様、画面構成などの未公開情報について、第三者への開示・共有を禁止します。

2. 実施期間および終了条件

本テストプログラムは2026年1月中旬より開始し、2026年3月末までの提供を予定しています。なお、当社の判断により、期間中の内容変更、提供中断または終了する場合があります。

3. 提供環境について

本テストプログラムでは、以下の環境を提供します。

・ScanSnap Home Mobile アプリ

・ScanSnap Cloud

なお、本テストプログラムで利用するサーバー環境は国内で運用されます。

4. 必要な環境について

本テストプログラムにご参加いただくには、以下の環境をご用意いただく必要があります。

・iPhone（iOS 18 以降）、または Android（Android 10 以降）のスマートフォン

・インターネット接続（Wi-Fi環境）

※ChromeOS および iPad は対象外となります。

※Aパターンを選択され、かつiPhoneをお持ちでない方は、スマホアプリを使用せず、ScanSnap本体での取り込みのみの体験となります。

5. 収集データについて

本テストプログラムでは、以下のデータを取得する場合があります。

・スキャン画像データ

・文字認識結果

・AIエージェントによる応答内容

※これらのデータは、品質検証および機能改善を目的として開発担当者が確認する可能性があります。

6. データおよびアンケート結果の利用

取得したデータおよびプログラム終了後のアンケート結果は、将来の製品開発およびサービス改善のために利用させていただきます。

7. 既存利用規約との関係

本テストプログラムの参加にあたり、既存のエンドユーザーライセンス契約（EULA）が引き続き適用されます。また、必要に応じて本プログラムに関する特則や免責事項を追加適用する場合があります。

8. AIエージェントへのデータ送信について

スキャン画像や解析対象データは、外部の生成AIサービスへ送信される場合があります。ただし、当該データはAIモデルの再学習には利用されません。



商標について

ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

個人情報の利用目的について

ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。

詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。

ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関するお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。

本件に関するお問合わせ先

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

ScanSnapニュース事務局

E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

コミュニケーション戦略室 広報部

E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com

