ScanSnapが挑む、次世代スキャン体験「ScanSnap AI（仮）」のテストユーザーを募集開始

スキャナーの技術を応用したカメラスキャンPFUが長年培ってきたスキャナー技術とAI技術を応用し、スマートフォンのカメラだけで高品質なスキャンを可能にする“カメラスキャン”を開発しました。台形補正や向き補正、白黒最適化処理といった基本処理に加え、撮影時に生じやすい手や照明の影を自動的に取り除く影消し機能をはじめ、スマートフォン撮影特有の課題に対応する新たな補正技術を複数搭載しています。これらの処理にはScanSnapで培われた画像補正技術を活用しており、スマートフォン撮影でありながら、ScanSnap同等の読みやすく整った画像を生成できる品質を実現しています。外出先や会議中など、ScanSnapが使用できない環境でも紙情報を即座にデジタル化できるため、スムーズな情報活用を支援します。





















参加方法本テストプログラムへの参加を希望される方は、下記の応募フォームより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。募集期間：2025年12月16日（火曜日）から2026年1月6日（火曜日）23時59分まで※年末年始を挟みますので、早めのご応募をおすすめします。応募は、以下いずれかのテストプランを選択してご登録いただきます。A）ScanSnapによる取り込みとカメラスキャンを併用して試験いただくプラン（上限50名）B）スマートフォンのカメラスキャンのみを使用して試験いただくプラン（上限50名）※どちらも、ScanSnapをお持ちでない方もご参加いただけます※カメラスキャンはiPhoneのみ利用可能です応募者数が各プランの募集枠を超過した場合、フォームにご記入いただいた内容を基に審査を行い、参加可否をご連絡いたします。なお、応募に際しては、フォーム内に記載する条件への同意が必要となります。応募フォームはこちら応募条件について本テストプログラムにご参加いただくにあたり、以下の条件への同意を必須といたします。1. 秘密保持について本テストプログラムで提供するアプリケーション、機能、仕様、画面構成などの未公開情報について、第三者への開示・共有を禁止します。2. 実施期間および終了条件本テストプログラムは2026年1月中旬より開始し、2026年3月末までの提供を予定しています。なお、当社の判断により、期間中の内容変更、提供中断または終了する場合があります。3. 提供環境について本テストプログラムでは、以下の環境を提供します。・ScanSnap Home Mobile アプリ・ScanSnap Cloudなお、本テストプログラムで利用するサーバー環境は国内で運用されます。4. 必要な環境について本テストプログラムにご参加いただくには、以下の環境をご用意いただく必要があります。・iPhone（iOS 18 以降）、または Android（Android 10 以降）のスマートフォン・インターネット接続（Wi-Fi環境）※ChromeOS および iPad は対象外となります。※Aパターンを選択され、かつiPhoneをお持ちでない方は、スマホアプリを使用せず、ScanSnap本体での取り込みのみの体験となります。5. 収集データについて本テストプログラムでは、以下のデータを取得する場合があります。・スキャン画像データ・文字認識結果・AIエージェントによる応答内容※これらのデータは、品質検証および機能改善を目的として開発担当者が確認する可能性があります。6. データおよびアンケート結果の利用取得したデータおよびプログラム終了後のアンケート結果は、将来の製品開発およびサービス改善のために利用させていただきます。7. 既存利用規約との関係本テストプログラムの参加にあたり、既存のエンドユーザーライセンス契約（EULA）が引き続き適用されます。また、必要に応じて本プログラムに関する特則や免責事項を追加適用する場合があります。8. AIエージェントへのデータ送信についてスキャン画像や解析対象データは、外部の生成AIサービスへ送信される場合があります。ただし、当該データはAIモデルの再学習には利用されません。