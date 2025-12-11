ケイミュー株式会社(本社：大阪市中央区、社長：木村均)は、「施主が実際に住みたいと思う理想の外観」をテーマに開催した住宅外観デザインコンテスト「ソトカラデザインコンテスト2025」の受賞作品を決定し、当社ホームページにて公開いたしました。

公開URL： https://www.kmew.co.jp/sotokara_contest2025/





【受賞作品】

※同一賞内は五十音順で記載、敬称略

＜グランプリ＞

【住みたい住宅部門】 株式会社カワムラホーム





【住みたい街並み部門】 アーレックス株式会社





＜金賞＞

【住みたい住宅部門】

岡田建設株式会社(Pacific Home)、泉北ホーム株式会社

【住みたい街並み部門】

ポラスガーデンヒルズ株式会社、株式会社マイホーム建設





＜銀賞＞

【住みたい住宅部門】

株式会社オープンハウスディベロップメント、株式会社メルディア

【住みたい街並み部門】

タカマツハウス関西株式会社、大東建託株式会社





＜銅賞＞

【住みたい住宅部門】

ケイアイスター不動産株式会社、株式会社ロータリーハウス

【住みたい街並み部門】

株式会社あさひハウジングセンター、大和財託株式会社





＜ケイミュー賞＞ ※五十音順、敬称略

株式会社アーキテックス、株式会社アーキテックプランニング、アーレックス株式会社、朝日住宅株式会社、一級建築士事務所UH×、イデアハウス株式会社、株式会社イマージ、イワクラゴールデンホーム株式会社、株式会社内枦保住建、株式会社ウッディークラフト、永和住宅株式会社、有限会社A.SITE、エールコーポレーション株式会社、株式会社エサキホーム、株式会社オークラハウス、株式会社緒方建設、株式会社 曲小 小倉工務店、株式会社川崎ハウジング(2作品)、関西ホーム株式会社、九州八重洲株式会社(2作品)、株式会社グランハウス一級建築士事務所、健康住宅株式会社、株式会社コンクスハウジング、近藤建設株式会社、サーラ住宅株式会社、SUBLIME HOME一級建築士事務所、SUBLIMEHOME株式会社、三光ソフラン株式会社、三洲建設株式会社、有限会社三友建設、株式会社島津組、松栄建設株式会社、SHOWAGROUP株式会社、株式会社新昭和イクス、スイッチ建築設計事務所、Studio YO Architects、株式会社ステーツ、住友不動産ハウジング株式会社、株式会社創建、太陽住宅株式会社、株式会社ダイプロ・Home、タカマツハウス株式会社、株式会社拓匠開発、株式会社谷川建設(3作品)、株式会社中央住宅、株式会社D.sumi、東宝ホーム株式会社(2作品)、東和総合住宅株式会社、株式会社トスコ、トヨタウッドユーホーム株式会社、株式会社ナカゴミ建設、株式会社ナカタホーム岡山、株式会社日興ホーム、日本住建株式会社、日本総合住生活株式会社、株式会社ノーブルホーム、株式会社ハウセット、有限会社羽鳥製材所、パル建設株式会社、株式会社ヒューマンアーキテクツ、株式会社ファイブイズホーム、株式会社ファミリーホーム、福田建設株式会社、株式会社フソウリブテック、株式会社プライムホーム、株式会社ヘルシーホーム、株式会社ベースワーク、ポラスタウン開発株式会社、株式会社ボンズコーポレーション、株式会社マスターピース、株式会社松田恵蔵建築研究所、株式会社マリモハウス、未来環境開発有限会社、株式会社メルディア(2作品)、株式会社メルディアDC、株式会社山一ハウス、株式会社ユーロプランニング、株式会社レーベンホームビルド、株式会社ロゴスホールディングス、株式会社ロータリーハウス





※受賞作品の詳細は当社HPにてご覧ください。

■「ソトカラデザインコンテスト 2025」 開催概要

応募期間： 2025年5月1日～7月31日

対象物件： 2023年4月1日～2025年7月31日までに完工した物件

ケイミュー商品(カタログ掲載品)を使用した物件

審査基準： 施主が実際に住みたいと思う理想の外観であること

審査方法： 当社内での一次審査を経た後、当社WEBサイト上での

一般投票により受賞作品を決定





＜住みたい住宅部門／住みたい街並み部門＞

○グランプリ 各1件 ○金賞 各2件 ○銀賞 各2件

○銅賞 各2件 ○ケイミュー賞 86件

・コンテストホームページ

・ソトカラデザインホームページ

