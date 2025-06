小松美羽、風土と祈りの対話へ

一般社団法人東京銘酒協会

2025年6月20日、スイス・バーゼルで開催された国際アートフェア「Art Basel Basel 2025」において、《Sensing Burgundy:芸術・文化・テロワールの詩的交差点(Sensing Burgundy: Art, Culture and the Poetics of Place)》と題された特別対談イベントが、展覧会の中核セクションである 「xchange Circle 」ステージにて華やかに披露されました。

司会進行を務めたのは、《GEN DE ART》編集長のオリビア・マツモト(Olivia Matsumoto)。対談は、オリビアと二人のゲストそれぞれとのやりとりを軸に進行。日本の現代アーティスト 小松美羽(こまつ・みわ) とのセッションでは、「自然との対話」や「作品を通じた祈りの在り方」を掘り下げ、建築家 エマニュエル・デュポン(Emmanuel Dupont) との対話では、「テロワールと空間記憶」「建築が織りなす精神的地形」についての思索が展開されました。

三者が一堂に会する形ではありましたが、会話の流れは一貫してオリビアを軸とした一対一の連続的な対話で構成されており、それぞれの内面と風土の接点が、静かに丁寧に引き出されていきました。

《GEN DE ART》編集長のオリビア・マツモト(左)、アーティストの小松美羽(中央)、建築家のエマニュエル・デュポン(右)

霊性と自然のあいだにあるもの:小松美羽の芸術的響き

対談の前半は、小松美羽による発言を中心に展開されました。冒頭では、彼女の作品世界を紹介する映像が上映され、会場はまるで儀式のような没入感に包まれました。

古代日本の信仰や自然霊性に深く根ざした小松の芸術は、大英博物館などの国際的機関でも展示され、グローバルな文化交流の象徴として評価されています。

「自然の声を聴く」とはどういうことか、という問いに対し、小松は次のように語りました:

「私は瞑想を通じて創作の状態に入ります。私にとって、描くという行為そのものが瞑想です。深い意識に沈み込むと、小さな劇場のような光景が見えてくるんです。それが私の作品の出発点です。」

さらに、筆の動きについても彼女はこう述べました:

「リズムや繰り返しを意図しているわけではないのですが、集中が極まると自然と同じ動きが続きます。体が自然のリズムと同期するような感覚です。これこそが、私にとっての“サステナビリティ”なんです。」

エコロジー危機への芸術家としての応答について問われた際には、間もなく7月5日から札幌芸術の森美術館で開催される新しい個展に言及しました。その展覧会は、かつて北海道に生息していたが1889年に絶滅した「エゾオオカミ」に焦点を当てています。

「エゾオオカミは北海道の固有種でしたが、人間の手によって絶滅してしまいました。私はアーティストとして、自然に今も存在する精霊たちの“代弁者”になりたい。彼らは私たちを見守ってくれているし、“同じ過ちを繰り返すな”と訴えかけているのです。」

最後に、なぜ彼女の作品が文化を越えて世界中で共鳴を呼ぶのかと尋ねられた際、次のように締めくくりました:

「世界中を巡るなかで、どんな宗教にも“祈り”という共通項があると気づきました。もしかすると、祈りも絵も、人間の奥底にある普遍的な言語なのかもしれません。だからこそ、心に直接届くのだと思います。」

建築が織りなす風土の哲学:Emmanuel Dupontの応答

小松の隣に座ったエマニュエル・デュポンは、AZCA建築事務所の共同創設者であり、2000年代初頭からブルゴーニュに拠点を置く建築家です。

彼は本対談のテーマである「風土」に対し、建築がいかにして自然・文化・地形記憶と結びつくかという観点から、明快かつ哲学的な言葉で応答しました。

「2025年は、ブルゴーニュのクリマがユネスコ世界遺産に登録されて10周年にあたります。まさに“人と土地の関係”を再考するタイミングです。建築とは、記憶を現在に翻訳するための媒体なのです。」

彼が手がけた地域芸術祭「Volcano de Nuits」では、土地と建築、そして芸術の共生を目指した実験的プロジェクトが展開されており、その場づくりは「精神性の継承」として機能しています。

風土の当代表現としての対話

この対談では、一般的なディスカッションや質疑応答の形式は取られず、登壇者たちは穏やかに、そして深く、オリビアの問いに応じながら、それぞれの創作と風土との関係を語っていきました。

作品と精神性、建築と地形、そして人と土地の記憶--それぞれの言葉が、文化や物質を超えて“感じる風土”の地図を描き出した貴重なひとときとなりました。

