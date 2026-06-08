乃木坂46・川崎桜“ほぼすっぴん”の超接近カットにキュン！ 応募特典アザーカットミニブック表紙＆裏表紙解禁
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、応募特典アザーカットミニブックの表紙・裏表紙が公開された。
【写真】川崎桜が舌ペロ！ “あざとかわいい”アザーカットミニブック裏表紙
本書は、「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得。先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。
さらに、発売前にもかかわらず重版が決定。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、近年で最も勢いのある写真集となっており、発売後も写真集公式Xでの積極的な発信やファンによる口コミで、売り上げを着実に伸ばしている。
今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。
表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミニブックはB6版で約50ページ、写真集とは別シチュエーションで撮影された貴重な一冊になっている。
帯懸賞はアザーカットミニブックの他にも、直筆サイン入り超特大B0サイズポスター／川崎が選んだフランスのお土産／写真集撮影中に自撮りした「直筆サイン入り」チェキという、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より発売中。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】川崎桜が舌ペロ！ “あざとかわいい”アザーカットミニブック裏表紙
本書は、「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得。先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。
さらに、発売前にもかかわらず重版が決定。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、近年で最も勢いのある写真集となっており、発売後も写真集公式Xでの積極的な発信やファンによる口コミで、売り上げを着実に伸ばしている。
表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミニブックはB6版で約50ページ、写真集とは別シチュエーションで撮影された貴重な一冊になっている。
帯懸賞はアザーカットミニブックの他にも、直筆サイン入り超特大B0サイズポスター／川崎が選んだフランスのお土産／写真集撮影中に自撮りした「直筆サイン入り」チェキという、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より発売中。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記