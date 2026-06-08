山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』IMAX同時公開決定＆IMAXポスター解禁！
山崎賢人が主演する映画『キングダム 魂の決戦』が、IMAX（R）で同時公開されることが決定。併せて、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたIMAXポスタービジュアルが解禁された。
【動画】映画『キングダム 魂の決戦』主題歌「夜鷹」入り予告
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は79巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（2026年3月時点）を突破。今年で連載20周年を迎える。
実写映画最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚［そ］・趙［ちょう］・魏［ぎ］・韓［かん)・燕［えん］・斉［せい］）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
このたび、本作のIMAX同時公開が決定。
映画上映システムの最新鋭技術を最大限に駆使し、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドが一体となり、圧倒的な映画体験を創出するIMAX。
まるで戦場のど真ん中に飛び込んだかのようなダイナミックな映像が視界を埋め尽くし、剣戟の音や息遣いまでも感じられる圧巻の没入感によって、『キングダム』シリーズ史上最大の戦いを全身で体感できる。IMAX独自の映像・音響技術によって、映像の明るさや色彩、コントラストが細部にいたるまで緻密に最適化され、『キングダム』だからこそ味わえる壮大なスケールと臨場感を、さらなる迫力で実現。
そして、そんな圧倒的スケールを象徴するIMAXポスタービジュアルも解禁。無数の敵襲が押し寄せる中、巨大な函谷関を背に、馬上で剣を振りかざす信の姿が描かれ、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたビジュアルとなっている。「秦vs六国」という秦国存亡を懸けた極限の状況下、総勢50万の合従軍が押し寄せる絶望的な戦場で、それでもなお、目の前の敵と向き合い、進み続ける信の強い意志と覚悟が鮮烈に伝わってくる。
映画『キングダム 魂の決戦』は7月17日全国公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
【動画】映画『キングダム 魂の決戦』主題歌「夜鷹」入り予告
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は79巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（2026年3月時点）を突破。今年で連載20周年を迎える。
このたび、本作のIMAX同時公開が決定。
映画上映システムの最新鋭技術を最大限に駆使し、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドが一体となり、圧倒的な映画体験を創出するIMAX。
まるで戦場のど真ん中に飛び込んだかのようなダイナミックな映像が視界を埋め尽くし、剣戟の音や息遣いまでも感じられる圧巻の没入感によって、『キングダム』シリーズ史上最大の戦いを全身で体感できる。IMAX独自の映像・音響技術によって、映像の明るさや色彩、コントラストが細部にいたるまで緻密に最適化され、『キングダム』だからこそ味わえる壮大なスケールと臨場感を、さらなる迫力で実現。
そして、そんな圧倒的スケールを象徴するIMAXポスタービジュアルも解禁。無数の敵襲が押し寄せる中、巨大な函谷関を背に、馬上で剣を振りかざす信の姿が描かれ、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたビジュアルとなっている。「秦vs六国」という秦国存亡を懸けた極限の状況下、総勢50万の合従軍が押し寄せる絶望的な戦場で、それでもなお、目の前の敵と向き合い、進み続ける信の強い意志と覚悟が鮮烈に伝わってくる。
映画『キングダム 魂の決戦』は7月17日全国公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記