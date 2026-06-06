飼い主さんの帰宅を窓越しにお出迎えしてくれた猫さん。「かわいい～」と思いきや、まさかすぎるアグレッシブな状況に「お気持ちお察し致します（笑）」「やり切った感w」などの声が寄せられ、記事執筆時点で28万回以上も閲覧されています！

【写真：窓越しに『お出迎えしてくれた猫』→よく見たら……まさかの『貫通している光景』】

猫さんが窓からお出迎え

Threadsアカウント「@cima3388」さまは、投稿者さまの日常と、一緒に暮らす猫さんたちの様子が不定期に更新されているアカウントです。

この日、出先から帰ってきた飼い主さんが目にしたのは、窓越しに飼い主さんの帰りをお出迎えしてくれた愛猫の姿でした。

「わ！窓辺で帰りを待っていてくれたなんてかわいい」と思わずにいられない素敵な光景。しかし、少しずつ家へと近づいていくにつれて、な～んか違和感が……

状況と表情のギャップに爆笑！

近づくにつれて、あれ？なんだか、カーテンがおかしなことになっている気が…

そう、猫さん、なぜかカーテンをビリビリに破き、破れた隙間から顔を出していたのです！

あまりのアグレッシブな光景に、「アー破いちゃったんだねw」「ステキーと思ったら貫通してたw」「ご自分(ねこさん)でカスタマイズしたのですね♡匠の仕事です」「そしてドヤ顔」などの声が殺到しました！

ビリビリにカーテンを破いた張本人とは思えないほど、全く悪びれていない表情がまた可愛らしい！

そんな猫さんたちの愉快で自由気ままな暮らしぶりは、Threadsアカウント「@cima3388」さまで紹介されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「@cima3388」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。