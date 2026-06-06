ヘイリー・ビーバー、脇腹の新タトゥーお披露目 1歳半の息子ジャック・ブルースへのオマージュか
ヘイリー・ビーバーが、自身のインスタグラムで脇に入れた新しいタトゥーをお披露目。夫ジャスティン・ビーバーとの間に生まれた息子ジャック・ブルースにちなんだデザインだとみられる。
【写真】ヘイリー・ビーバー、水着姿で新タトゥーお披露目 脇腹に「22」
現地時間6月1日にインスタグラムを更新したヘイリーは、自身のコスメブランド「rhode」に触れ「rhodeの夏」とキャプションを付けて、黒いビキニ姿のモノクロ写真を公開。脇のあたりに、小さく「22」とタトゥーが彫られていることが分かる。
Peopleによれば、彼女自身の誕生日11月22日と、息子ジャック・ブルースの誕生日8月22日にちなんだものである可能性が高いようだ。
2018年にジャスティンと結婚したヘイリーは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにするとともに、第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースを出産した。ジャック・ブルースの表情が分かる写真は公表していないももの、インスタグラムでは、時折後ろ姿などをシェア。ジャスティンがコーチェラ・フェスティバルでヘッドライナーを務めた今年4月には、「ビーバーチェラ」というフェイクタトゥーを入れた、キュートなジャック・ブルースの腕を披露していた。
引用：「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）
【写真】ヘイリー・ビーバー、水着姿で新タトゥーお披露目 脇腹に「22」
現地時間6月1日にインスタグラムを更新したヘイリーは、自身のコスメブランド「rhode」に触れ「rhodeの夏」とキャプションを付けて、黒いビキニ姿のモノクロ写真を公開。脇のあたりに、小さく「22」とタトゥーが彫られていることが分かる。
2018年にジャスティンと結婚したヘイリーは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにするとともに、第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースを出産した。ジャック・ブルースの表情が分かる写真は公表していないももの、インスタグラムでは、時折後ろ姿などをシェア。ジャスティンがコーチェラ・フェスティバルでヘッドライナーを務めた今年4月には、「ビーバーチェラ」というフェイクタトゥーを入れた、キュートなジャック・ブルースの腕を披露していた。
引用：「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）