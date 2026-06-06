女優の米倉涼子（50）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿を投稿した。

「映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミアに参加しました」と4日に東京・六本木ヒルズで行われた同映画のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに出席したことを報告した。

「TOKYO MICHAEL」のモニュメント前に立ち、胸元を露出したデザインのトップス、スカート、スカーフ、ジャケットと、黒でコーディネートしたショットなどを公開。「ベルリンでも東京でも感じたのは、マイケル・ジャクソンという存在が、今なお人々の心を動かし続けているということ。国も言葉も文化も違う人たちが、彼の音楽に胸を躍らせ、歓声を上げる。人をつなぐ力。エンターテインメントの持つ力。そんなことを改めて考えたひとときでした」と心境をつづった。

ファンやフォロワーからも「華やかで美しい」「圧巻の美しさ」「綺麗すぎる」「かっこいい」「スタイル良すぎ」「美脚」「オーラがエグい」「笑顔が素敵」「黒が似合う」「やばすぎる」「世界的美貌にバンザーイ」などのコメントが寄せられている。