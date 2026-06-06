俳優の賀来賢人が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演し、「大好き」な女優を明かした。

俳優業だけにとどまらず、最近では本格的に映画プロデューサーとしても活躍中。公開中の映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）ではプロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演した。同映画はボイル監督と共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作だ。

同映画では女優・木村多江も出演。木村とは「がっつり一緒に仕事をしたことがなくて、前から仕事を（一緒に）したかった」という賀来。「なので、誘わせていただいたら、即答で『やりたい』言ってくださったんで、僕、大好き！」と目尻を下げた。さらに「ずーっと多江さんと一緒にいたい」とまで口にした。

ＭＣを務めるＫｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔は「なんかわかるなぁ。包み込んでくれるような、ね」と共感。賀来は「僕とパートナーのデイブ（ボイル監督）とは多江さんはこれからどんな作品を作っても絶対に多江さんを出そうねって約束してるんですよ。もう癒しでしかないですから、多江さんは」と明かした。