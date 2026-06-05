アイドルグループ「仮面女子」のＮＯＮＯＡが４日、秋葉原Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｍ．Ｓで生誕ライブを行った。

今年１月、蒼井乃々愛（あおい・ののあ）からＮＯＮＯＡに改名して初めての生誕祭。平日にもかかわらず爛曄璽爿瓩砲和燭のファンが駆けつけた。

ＮＯＮＯＡは「今回の生誕祭は改名してから初めての生誕祭で、そして平日開催で、しかも前日に台風も来ていたので、ライブに来てくれるかドキドキしていました。でも、遠方の方や仕事終わりに駆けつけてくれた方、休みを取ってくれた方、いろんな形で今日の生誕祭会いに来てくれた方がたくさんいて、私たちのために予定を開けて来てくれたというのを改めて実感してとてもうれしかった」と感謝を述べた。

仮面女子の楽曲だけでなく、イースターガールズ時代の「ブルー☆スカイ」や東西ユニットの曲を披露し、会場を盛り上げた。「少しずつ声が好き、上手だねとか言ってもらえる機会が増えて、自信がついてきたので、ソロで歌ってみようかなと思い、チャレンジしました！ ソロに選んだ曲は仮面女子候補生ＷＥＳＴの『ブルー☆スカイ』、大阪で活動していた時たくさん披露したし、歌詞もすごく好きで思い入れのある曲なんです」。

そして「予定を空けて私たちに会いに来てくれるのが、本当にうれしい。仮面女子がみんなの生きがいになれていたら、とてもうれしいです。これからもみんなが悲しくなった時、疲れた時とかに私たちを見て『元気がでた！』『明日からまた頑張ろう！』って思ってもらえるように、これからも頑張っていきたいです！」と意気込んだ。

ラストは６月２６日のワンマンライブ「『Ａｗａｋｅｎｉｎｇ』―仮面女子 革命前夜―」（ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ’）から本格加入する新メンバーの雪咲羽衣と三吉織乃が加わり、９人体制での「爆音☆ウェーイ」で締めくくった。

ＮＯＮＯＡは「今はワンマンに向けて、仮面女子は日々活動をしています！ チケットまだまだ販売中です。この日は今までの７人仮面女子の集大成から、新メンバー２人を含めた９人体制の仮面女子になる大切な日です。ぜひ、この大切な日を一緒に過ごしてくれたらうれしいです。必ず行ってよかった！って思わせるライブにします！ お待ちしてます！」と呼びかけた。