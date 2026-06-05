犬が「カーペットを舐める」4つの理由

1.暇つぶしや遊び

犬はとても知能が高く、刺激を求める動物です。特に家の中で過ごす時間が長く、やることが何もない時間が続くと、退屈を紛らわせるために身近にあるカーペットを舐めることがあります。

舐めているときのザラザラした感触が面白かったり、自分の匂いがしたりすることで、一種の遊びのようになってしまっている状態です。

最初は偶然舐めただけでも、それが習慣化してしまうと、暇さえあれば舐めるという癖がついてしまうため、注意するようにしましょう。

2.ストレスや不安

環境の変化や飼い主とのコミュニケーション不足、運動不足などが原因でストレスを感じると、犬は自分を落ち着かせるために「なめる」という動作を繰り返すことがあります。

これは人間が緊張したときに貧乏ゆすりをするのと似ており、舐めることで脳内にエンドルフィンという物質が出て、一時的な安心感を得ているのです。

もし愛犬が不安そうな表情をしていたり、特定の物音がした後に舐め始めたりする場合は、心のケアが必要なサインかもしれません。

3.おいしい匂いがする

犬の嗅覚は人間の数万倍から一億倍とも言われており、私たちには気づかないような微かな匂いも敏感に察知します。

以前にカーペットの上に食べ物をこぼした跡があったり、飼い主の足の裏から出た皮脂の匂いが付着していたりすると、それを「食べ物」や「大好きな飼い主の匂い」と認識して舐め取ろうとします。

特に、繊維の奥に入り込んだ匂いは掃除機だけでは取り除きにくいため、食いしん坊な犬にとっては、カーペットが巨大なおやつに見えていることもあるのです。

4.体調不良のサイン

単なる心理的な問題だけでなく、胃腸の調子が悪いときや胸焼けがするときに、異物を飲み込んで吐き出そうとする本能からカーペットを舐めることがあります。

また、特定の栄養素が不足している場合に、どうにかしてそれを補おうとして舐め回すことも珍しくありません。

もし、舐める動作に加えて、元気がない、よだれが多い、口をパクパクさせているといった様子が見られる場合は、単なる癖ではなく、体からの不調の訴えである可能性を疑う必要があります。

そのままにしておくリスク

「ただ舐めているだけなら放っておいてもいいだろう」と考えるのは禁物です。カーペットを舐め続けることには、愛犬の健康を害するいくつかのリスクが隠れています。

まず、カーペットの毛羽立った繊維を一緒に飲み込んでしまうことで、胃や腸に繊維が溜まってしまう「毛球症」や「腸閉塞」を引き起こす危険があります。これらは最悪の場合、手術が必要になることもある恐ろしい状態です。

また、常に湿った状態になることで、カーペット自体に雑菌やカビが繁殖しやすくなり、それをまた舐めることで口内環境が悪化したり、皮膚炎を引き起こしたりすることもあります。愛犬の健康を守るためにも、早い段階で対策を打つことが求められます。

今日からできるやめさせるための対策

まずは掃除を徹底する

原因が「匂い」にある場合、まずはその元を断つことが最優先です。洗濯ができる素材であれば丸洗いし、そうでない場合は犬に安全な除菌スプレーや消臭剤を使って、食べこぼしや皮脂の匂いを徹底的に取り除きましょう。

また、頻繁に舐める場所にだけ、犬が苦手とする苦い味の「しつけ用スプレー」を吹きかけておくのも一つの手です。「ここを舐めると嫌な味がする」と学習させることで、自然とカーペットから距離を置くようになります。

運動量や遊びを増やす

退屈やストレスが原因であれば、エネルギーを発散させてあげることが一番の解決策です。毎日の散歩コースを変えて新しい刺激を与えたり、家の中でも引っ張り合いっこやボール遊びをする時間を増やしたりして、愛犬を心身ともに満足させてあげましょう。

しっかり運動して疲れた犬は、無駄にカーペットを舐めるよりもぐっすり眠ることを選ぶようになります。飼い主との楽しい時間が増えることで、精神的な安定にもつながり、舐める行動が減っていくはずです。

舐めても良いものを与える

「舐める・噛む」という欲求自体は犬の本能なので、それを完全に禁止するのは難しいものです。そこで、カーペットの代わりに舐めても良い「安全なおもちゃ」を用意してあげましょう。

例えば、中にフードを詰められる知育玩具や、噛み応えのある天然ゴム製のおもちゃなどがおすすめです。

カーペットを舐めようとした瞬間にこれらのおもちゃを差し出し、意識をそちらに移させることで、「舐めて良いものと悪いもの」の区別を少しずつ教えていくことができます。

しつけで覚えさせる

根本的な解決のためには、基本的なしつけを再確認することも大切です。愛犬が舐め始めたら、低い声で「ダメ」や「ノー」と短く伝え、舐めるのをやめた瞬間にしっかりと褒めてあげてください。

「舐めるのをやめると良いことがある」と理解させることがポイントです。根気が必要ですが、一貫した態度で接することで、犬は次第に飼い主のルールを理解するようになります。家族全員で同じ合図を使うように徹底し、愛犬を混乱させないようにしましょう。

病院へ行くべき判断基準

家庭での対策を数週間続けても改善が見られない場合や、寝る間も惜しんで舐め続けている場合は、早めに動物病院を受診してください。

これは「強迫性障害」という心の病気や、深刻な消化器疾患、あるいは認知症の初期症状である可能性があるからです。

また、舐める動作と併せて、食事をあまり食べない、頻繁にえづく、便の様子がおかしいといった症状が見られるときも要注意です。素人判断で「ただの癖」と決めつけず、獣医師の診断を仰ぐことで、愛犬の苦痛を早く取り除いてあげることができます。

まとめ

愛犬がカーペットを舐めるのには、退屈やストレス、匂い、体調不良など必ず理由があります。まずは飼い主が環境を整え、コミュニケーションを増やすことで、愛犬の不安を取り除いてあげましょう。

叱るのではなく、正しく導くことが大切です。もし改善が見られない場合は、迷わず専門家に相談し、愛犬との穏やかな生活を取り戻してくださいね。

(獣医師監修：後藤マチ子)