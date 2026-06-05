◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第２日（５日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２４年大会覇者でツアー７勝の岩田寛（ＪＣＲファーマ）が２位で出て２バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーで首位と１打差の２位で決勝Ｒに進んだ。

強風が吹いたメジャーの難コースで、４５歳ベテランが耐えた。前半９ホールを全てパーでまとめて後半へ。１２番パー４で初バーディーを奪い、ボギー直後の１５番パー５でバウンスバック。１７番で１つ落としたが、最終１８番は３メートルを沈めてパーでしのいだ。岩田は「風とピンポジ（ション）も難しかったです。耐えられました」とかみしめた。

２４年大会は石川遼（カシオ）とのプレーオフを制し、メジャー初制覇を飾った。「初めてメジャーで勝ったし、プレーオフで勝ったのも初めてだった。こんなに応援されていると思ったのも初めてだった」と感慨深げ。４０代で６勝目、大会最年長優勝となるメジャー２勝目がかかる週末に向けて「自分がやりたいことがあるので、１つずつという感じです」と冷静に見据えた。