『風、薫る』第10週「疾風に勁草を」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第10週「疾風に勁草を」の各回あらすじを振り返る。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
■第46回のあらすじ
小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。必死に看病にあたるゆきの姿が、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）らは心配で…
■第47回のあらすじ
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
■第48回のあらすじ
丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて・・。
■第49回のあらすじ
りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、次の実習先である内科へと向かう。着任早々、服毒自殺を図った男女が搬送され対応に追われる。直美は、一命を取り留めた女郎の夕凪（村上穂乃佳）の存在が気になり…
■第50回のあらすじ
直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考えるが・・。
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■第46回のあらすじ
小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。必死に看病にあたるゆきの姿が、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）らは心配で…
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
■第48回のあらすじ
丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて・・。
■第49回のあらすじ
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■第50回のあらすじ
直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考えるが・・。