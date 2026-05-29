俳優ののんが自身のInstagramを更新し、東京ディズニーリゾートを訪れた際のオフショットを公開した。

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「最初の装備 雨の中でも楽しかった」のコメントとともに投稿された写真は全14枚。デニムジャケットにミッキー柄のパンツ、ミッキーマウスのショルダーバッグを合わせた全身ディズニーコーデのほか、紺色のポンチョをまとって雨のなか両手を広げる1枚など、雨でも全力で楽しむ多彩なカットが並ぶ。

コメント欄には「めっちゃ楽しんでて最高ですね」「全身ミッキーコーデ可愛い」「どれもかわいい」「楽しそう！」といった反応が寄せられている。

のんは、主演を務めたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING／ミス・キング』が、ドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル 2026」で最高賞となるグランプリを受賞したばかり。また、SUPER EIGHTの安田章大とW主演を務める映画『平行と垂直』が、8月28日に公開予定となっている。（文＝リアルサウンド編集部）