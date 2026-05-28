【極楽湯：ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ】 開催期間：5月28日～6月16日 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗

5月28日より開催される極楽湯・RAKU SPAグループのイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」。今回、本イベントで販売、提供されるグッズとフードを撮影することができた。

イベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」は、Nintendo Switch 2『ぽこ あ ポケモン』とのコラボイベント。期間中はポケモンたちをイメージした5種の「ぽこ あ ポケモンの湯」が入れ替えで登場するほか、オリジナルマフラータオルがもらえる「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」や、オリジナルイベントグッズの販売などが実施される。

今回撮影できたのは、オリジナルマフラータオルを含むグッズと、スペシャルメニュー各種。スペシャルメニューのフードを注文するともらえるホログラムシール、ドリンクを注文するともらえるコースターも合わせて撮影できたので、合わせてご紹介する。

極楽湯 店舗イメージ

グッズはオリジナルマフラータオル、メタモンの洗面器に注目

まずはオリジナルマフラータオルについて。こちらは、入館料金（RAKU CAFEの場合は1,100円以上の注文）にプラス1,100円で「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふプラスセット」を購入することでもらえるものだ。

横幅約80cmのマフラータオルで、絵柄は5種類。どの絵柄にもピカチュウ（うすいろ）とピカチュウ、リザードンとルカリオなどが大きくデザインされており、どれもかわいく仕上がっている。絵柄はランダムで、1度の入館につきひとり1枚まで購入可能。

オリジナルマフラータオル

グッズでは、お風呂巾着（2種、各1,100円）とボディスポンジ（2個セット、1,540円）、洗面器（1,650円）、そして扇子（1,980円）が販売される。なかでもメタモンらしい全体が紫色の洗面器はインパクト抜群。底に描かれたメタモンもワンポイントになっており、使うのがもったいないほどかわいい。

店舗でのグッズ購入は入館受付が必要で、さらに5月28日から5月31日までは購入制限がある。このほか、5月28日12時から6月21日まではGK Store（公式オンラインショップ）でも販売予定となっている。

お風呂巾着 各1,100円

ボディスポンジ（2個セット） 1,540円

洗面器 1,650円

扇子 1,980円

Xキャンペーンでもらえるポストカード。ハッシュタグ「#湯ったりらいふ」をつけてイベントにまつわるポストを投稿することで、入館受付後、フロントにてもらうことができる

見た目も食べごたえも抜群！ なスペシャルメニューの数々

スペシャルメニューでは、フード・デザートが4種、ドリンクが4種販売される。それぞれポケモンがテーマになっていて、フードではピカチュウとピカチュウ（うすいろ）をイメージしたオムライスや、カビゴン（こけむし）をイメージしたフライドチキンバーガーなど、ドリンクではメタモンのゼリージュースやドーブルのカラフルチョコミルクなどが並ぶ。

なかでもオススメは、「ピカチュウ＆ピカチュウ（うすいろ）の仲良しオムライス」（1,760円）。黄色いオムライスの上にホワイトソースがかかったメニューで、ホワイトソースにはほうれん草やポルチーニ茸が使用されていて香りがいい。子どもはもちろん、大人が食べても満足できる一品だ。

また食べごたえという点では「カビゴン（こけむし）のポテサラフライドチキンバーガー」（2,200円）もいい。大ぶりのフライドチキンを使用したバーガーで、ソース代わりのポテトサラダが良いアクセントになっている。バンズは表面をしっかり焼いてあることで、カリッとした香ばしさがフライドチキンの味をさらに引き立てる。ガブッとかじりつくことで、香ばしくもジューシーな味が広がるメニューとなっている。

ピカチュウ＆ピカチュウ（うすいろ）の仲良しオムライス 1,760円

カビゴン（こけむし）のポテサラフライドチキンバーガー 2,200円

フシギダネ＆ヒトカゲ＆ゼニガメの三位一体ピザ 2,200円/ピザの上にピーマン、ソーセージ、魚介類が乗ったピザ。3種の具材でそれぞれフシギダネ、ヒトガケ、ゼニガメを表現している

モジャンボ（はかせ）のもじゃもじゃの中は秘密 あまあまスイーツ 1,320円/黒い色のぷるぷるとした生クリームに包まれたスイーツ。中身は「秘密」ということで秘密にしておくが、こちらもモジャンボらしいボリュームさがあるものとなっている

メタモンのぷるちゅるジュース 990円/メタモンをイメージしたさわやかな甘みのジュース。ゼリー入りで、ぷるぷるとした飲み心地もポイント

リザードンのオレンジベリージュース 990円/リザードンらしい鮮やかなオレンジ色が印象的なジュース。オレンジのさっぱりとした味わい

ルカリオのブルーレモンスカッシュ 990円/印象的な青色に仕上げられたルカリオのレモンスカッシュ。暑い日にぴったりの爽やかな味

ドーブルのカラフルチョコミルク 990円/ドーブルらしいカラフルなマシュマロがたくさん乗ったチョコミルク。絵の具のように混ざり合うチョコとミルクの見た目も楽しい

フード・デザートメニューは、一品ごとに全4種（ランダム）のホログラムシールがもらえる。また、ドリンクメニューは一品ごとに全4種（ランダム）のコースターがもらえる。ホログラムシールとコースターは予定枚数終了の場合、引換券が渡され、後日利用店舗での引き換えが可能となる。

このほか、5月28日からは、店舗にて『ぽこ あ ポケモン』のパネルやのぼり、「湯ったりらいふの楽しみ方」ポスターなどが設置されるほか、期間入れ替えで「ぽこ あ ポケモンの湯」が全5種登場する。また、ボードゲーム「ポケモンごいた」の体験会なども開催予定となっている。

ホログラムシール

コースター

「ぽこ あ ポケモンの湯」イメージ

パネルやのぼりなどの装飾イメージ

ボードゲーム「ポケモンごいた」の体験会が各店舗で開催予定となっている

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