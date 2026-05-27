ジブリ作品をHuluで配信は…？ 日テレ社長が見解示す「視聴手段が限られています」と指摘受け…【一問一答】
日本テレビの公式サイトが27日更新され、25日に行われた定例会見の内容が公開された。スタジオジブリの作品をHuluなどで配信するかについて問われた福田博之社長が見解を示した。
【写真】退任を発表した福田博之氏
サイトによると、質問者から「ジブリ作品は国内では配信されておらず、視聴手段が限られています」などと指摘を受け、Huluなどでジブリ作品を配信することはあるのかを問われた。これに福田社長は「現状においては、これまでどおり『金曜ロードショー』という地上波の枠で放送していくことをジブリと日本テレビの間で大事にしていこう、という考え方で進んでおります」と回答。続けて「もちろん、配信に関する様々なご要望や意見があることは認識しておりますし、議論は続けてまいりたいと思っております」と述べた。
■スタジオジブリ関連の一問一答
――子会社のスタジオジブリ作品について、5月は2作品が『金曜ロードショー』で放送されました。しかし、ジブリ作品は国内では配信されておらず、視聴手段が限られています。作品によって放送回数の差が大きく、一部の作品は視聴機会がなく忘れられていく懸念も指摘されていますが、今後御社のHuluなどでジブリ作品を配信することはあるのでしょうか。またジブリ作品の魅力を広く届けるための方針を教えてください。
現状においては、これまでどおり「金曜ロードショー」という地上波の枠で放送していくことをジブリと日本テレビの間で大事にしていこう、という考え方で進んでおります。もちろん、配信に関する様々なご要望や意見があることは認識しておりますし、議論は続けてまいりたいと思っております。
また多様なコンセプトの「ジブリ展」が全国を巡回しておりますし、映像以外でもジブリの世界観に触れていただく機会はそういったところにもございます。常設の「ジブリパーク」、「三鷹の森ジブリ美術館」も皆様との大切な接点となっております。これからも作品が永く愛され、忘れられることがないよう努めてまいります。
――6月22日付で福田博之社長から現取締役の依田謙一氏への社長交代が発表されました。福田社長がこの3年間で達成できたこと、あるいは残された課題などがあれば教えてください。
2023年の9月にジブリと日本テレビが現在の資本・経営関係になった時点で、両社の橋渡し役を担うべくして私が社長に就任いたしました。「それまでのジブリがこのままのジブリであり続けること」を常に意識をし、その上でスタジオジブリを日本テレビグループ全体でバックアップする体制の構築、番組作りやイベント制作での協業強化に取り組んでまいりました。その結果、協力関係において一定の成果を収め、従来以上に強固な関係を築くことができたと自負しております。新任社長となる依田ですが、ジブリにおける経験も豊富で、信頼できる、実務型の社長として間違いなく活躍をしてくれると確信しております。皆様の引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
――新たな作品の制作への期待や思いはありますか。
スタジオジブリにも新たな作品制作への意欲は十分ありますが、現時点で具体的にお話しできる段階の企画はありません。
【写真】退任を発表した福田博之氏
サイトによると、質問者から「ジブリ作品は国内では配信されておらず、視聴手段が限られています」などと指摘を受け、Huluなどでジブリ作品を配信することはあるのかを問われた。これに福田社長は「現状においては、これまでどおり『金曜ロードショー』という地上波の枠で放送していくことをジブリと日本テレビの間で大事にしていこう、という考え方で進んでおります」と回答。続けて「もちろん、配信に関する様々なご要望や意見があることは認識しておりますし、議論は続けてまいりたいと思っております」と述べた。
――子会社のスタジオジブリ作品について、5月は2作品が『金曜ロードショー』で放送されました。しかし、ジブリ作品は国内では配信されておらず、視聴手段が限られています。作品によって放送回数の差が大きく、一部の作品は視聴機会がなく忘れられていく懸念も指摘されていますが、今後御社のHuluなどでジブリ作品を配信することはあるのでしょうか。またジブリ作品の魅力を広く届けるための方針を教えてください。
現状においては、これまでどおり「金曜ロードショー」という地上波の枠で放送していくことをジブリと日本テレビの間で大事にしていこう、という考え方で進んでおります。もちろん、配信に関する様々なご要望や意見があることは認識しておりますし、議論は続けてまいりたいと思っております。
また多様なコンセプトの「ジブリ展」が全国を巡回しておりますし、映像以外でもジブリの世界観に触れていただく機会はそういったところにもございます。常設の「ジブリパーク」、「三鷹の森ジブリ美術館」も皆様との大切な接点となっております。これからも作品が永く愛され、忘れられることがないよう努めてまいります。
――6月22日付で福田博之社長から現取締役の依田謙一氏への社長交代が発表されました。福田社長がこの3年間で達成できたこと、あるいは残された課題などがあれば教えてください。
2023年の9月にジブリと日本テレビが現在の資本・経営関係になった時点で、両社の橋渡し役を担うべくして私が社長に就任いたしました。「それまでのジブリがこのままのジブリであり続けること」を常に意識をし、その上でスタジオジブリを日本テレビグループ全体でバックアップする体制の構築、番組作りやイベント制作での協業強化に取り組んでまいりました。その結果、協力関係において一定の成果を収め、従来以上に強固な関係を築くことができたと自負しております。新任社長となる依田ですが、ジブリにおける経験も豊富で、信頼できる、実務型の社長として間違いなく活躍をしてくれると確信しております。皆様の引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
――新たな作品の制作への期待や思いはありますか。
スタジオジブリにも新たな作品制作への意欲は十分ありますが、現時点で具体的にお話しできる段階の企画はありません。