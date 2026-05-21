約9年ぶり全面刷新！ 「3代目」の開発で苦労した点とは？

2026年5月21日、マツダは新型「CX-5」を発表し、同日より販売を開始しました。国内外で高い人気を誇るミドルサイズSUVが、約9年ぶりのフルモデルチェンジを受け、3代目へと進化します。

今回の新型CX-5は、従来モデルで高く評価されてきたデザインや走りをさらに深化させながら、室内空間や快適性、安全性能など、日常での使いやすさも大幅に高めたのが特徴です。

【画像】これが“9年ぶり全面刷新”のマツダ新型「CX-5」です！ 画像を見る！（30枚以上）

CX-5は2012年に初代モデルが登場しました。当時のマツダにとってブランド改革の象徴ともいえる存在で、魂動デザインとSKYACTIV技術を全面採用した量販SUVとして大きな注目を集めました。

その後、2017年には2代目へ進化。内外装の質感を大きく向上させるとともに、静粛性や乗り心地、安全性能も強化され、マツダの主力SUVとして販売を伸ばしてきました。

そして今回、日本市場では約9年ぶりとなる全面刷新によって3代目へ移行。プラットフォーム設計からパッケージング、インテリア思想に至るまで、幅広く見直されています。

新型CX-5の開発コンセプトは「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」。歴代モデルで磨かれてきた「魂動デザイン」と「人馬一体の走り」をさらに昇華させながら、後席の快適性や荷室容量を拡大し、マツダらしい美しいプロポーションを維持することが大きなテーマだったといいます。

開発を担当したクルマ開発本部 新型CX-5主査の山口浩一郎氏は、「今回もっとも苦労したのは、パッケージとデザインの両立でした」と振り返ります。

「後席や荷室は絶対に広げなければいけませんでした。ただ、それによってデザインが崩れてしまってはCX-5ではなくなってしまう。そこは社内でもかなり議論になりました」

新型では、居住性向上のためキャビン後方を115mm拡大しています。一方で、フロントまわりの基本寸法やエンジンルーム長はほぼ維持されているため、デザイナーからは「これだけ後ろが伸びるとバランスが成立しない」という声も上がったそうです。

「もっと後ろを短くしたいという意見もありました。しかし今回は、パッケージ性能を絶対に妥協したくなかった」と山口氏は語ります。

その難題を解決したのが、ボディサイドのフロントドア下部にあるフェンダーの根っこから斜め上に伸び、アクセントとなっている一本のキャラクターラインだったといいます。

「このラインを入れることで、フロントフェンダーのボリュームに意味を持たせることができました。

前側の張り出し感を強調することで、後方へ伸びたキャビンとのバランスを取ったのです。FFベースですが、FR車のようなプレミアム感のある面構成を目指しました」と説明しています。

室内空間も安全性能も大幅進化！ 気になる装備・スペックとは？

新型CX-5のボディサイズは、全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mmです。

現行の2代目モデルと比較すると、全長は115mm、全幅は15mm、全高は5mm、ホイールベースは115mm拡大され、全体的にゆとりあるサイズへ進化しました。

デザインコンセプトは「Wearable Gear（ウェアラブルギア）」。シンプルかつ力強い造形によって都会派SUVらしい存在感を表現するとともに、スポーティなプロポーションと高い居住性を両立し、マツダの魂動デザインをさらに深化させています。

力強いフロントフェイスとワイドスタンスを採用したエクステリア

フロントフェイスは、厚みのあるボンネットとワイドに広がるロアグリルによって力強さを表現。特徴的なヘッドランプと組み合わせることで、SUVらしい堂々とした表情を実現しました。

サイドからリアにかけては、無駄を削ぎ落としたシンプルな造形を採用し、安定感のあるワイドスタンスを強調しています。新色「ネイビーブルーマイカ」を含む全7色のボディカラーも設定されました。

インテリアは、「走る歓び」と快適性を両立する空間をテーマに開発されています。水平基調のデザインによって視覚的な広がりと落ち着きを演出し、アンビエントライトや大型パノラマサンルーフを採用することで、上質で開放感のある室内空間を実現しました。

特に注目されるのが、デザインの面でも触れた、先代比で115mm延長されたホイールベースです。これにより後席の居住性が大きく向上し、膝まわりや頭上空間にもゆとりが生まれました。

さらにドア設計も見直され、乗り降りのしやすさも改善。荷室容量は466リットルを確保し、ゴルフバッグ4個やスーツケース4個を積載可能としています。ベビーカーも後席使用時に縦置きできるなど、実用性も高められました。

加えて、新世代電子プラットフォーム「MAZDA E／E ARCHITECTURE＋（マツダ イーイー アーキテクチャー プラス）」を採用。15.6インチまたは12.9インチの大型センターディスプレイを搭載しました。

マツダ初となるGoogle搭載インフォテインメントシステムにより、音声操作やタッチ操作の利便性も向上しています。

一方で、デフロスターなど重要機能には物理ボタンを残し、安全性や操作性にも配慮しました。

水平基調デザインによって上質感と開放感を高めたインテリア

安全装備では、アクセルオフ時の減速を支援する「プロアクティブ・ドライビング・アシスト」を初採用。

「ドライバー異常時対応システム（DEA）」や「ドライバー・モニタリング」なども進化し、最新の「i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）」を複数搭載しています。

360°ビュー・モニターやアクティブ・ドライビング・ディスプレイも刷新され、視認性と利便性を向上させました。

パワートレインには、マイルドハイブリッドを組み合わせた2.5リッター直噴ガソリンエンジン「e-SKYACTIV G 2.5」を採用。最高出力178PS、最大トルク237Nmを発生します。

駆動方式はFFと4WDを設定し、WLTCモード燃費はFFが15.2km／L、4WDが14.2km／Lです。

グレードは「S」「G」「L」の3グレード展開で、上級仕様には本革シートやBOSEサウンドシステム、先進運転支援機能などを標準装備しています。

価格（消費税込）は330万円から447万1500円。国内では月間2000台の販売を計画しています。