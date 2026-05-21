ロックバンド「Ｘ−ＲＡＹ」などで活躍したドラマーの高橋ロジャー和久さんが死去したことが２１日までに分かった。２０日に告別式が行われ、親族が高橋さんの公式ＳＮＳで公表した。

ＸとFacebookでは、高橋さんの妻が「ロジャー高橋を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様へ」として「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と報告。「静かに見送る予定でおりましたが、当日は本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期を賑やかに、そして温かく彩ってくださいました。これほど多くの仲間に恵まれ、愛されていたのだと、感謝の気持ちでいっぱいです」「夫の身体はなくなっても、彼が生み出した音楽や言葉は、これからも皆様とともに生き続けると信じています。どうか時々、彼の曲を聴いて、思い出してあげてください。これまで応援してくださったファンの皆様、支えてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました」とつづった。

高橋さんはヘビーメタルバンド「ＸーＲＡＹ」のドラマーとしてデビュー。日本のロック界を代表するドラマーとして活躍し、ポルノグラフィティやＣｈａｒら多くのアーティストとも共演した。

２０２２年に肺がんが見つかり、Ｘでは闘病の経過もつづっていた。今年１月２日に「なんとか生きてます。焦らずにぼちぼちと復帰目指して頑張ります！」とつづったのが最後の書き込みとなった。