バーガーキング、7年ぶり新潟にオープン 362店舗→2028年中に600店舗めざす「未進出エリアにも新規出店予定」
バーガーキングが6月11日、新潟・イオンモール新潟亀田インター店にオープンする。新潟への出店は7年ぶりとなる。運営するビーケー・ジャパンがきょう21日、発表した。
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「バーガーキング」は今年5月に、神奈川、福岡、千葉、6月に大阪、神奈川、新潟、茨城で合わせて8店舗をグランドオープンする。6月11日には新潟のほか、大阪府大阪市「バーガーキング 御堂筋本町店」、6月25日には茨城県土浦市「バーガーキング 土浦神立店」がグランドオープン予定となっており、予定している新規店舗を合わせると、全国に362店舗（※2026年6月25日時点）となる。
なお同社は、「2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定です」と説明。2028年末までに全国600店舗を目指すとしている。
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「バーガーキング」は今年5月に、神奈川、福岡、千葉、6月に大阪、神奈川、新潟、茨城で合わせて8店舗をグランドオープンする。6月11日には新潟のほか、大阪府大阪市「バーガーキング 御堂筋本町店」、6月25日には茨城県土浦市「バーガーキング 土浦神立店」がグランドオープン予定となっており、予定している新規店舗を合わせると、全国に362店舗（※2026年6月25日時点）となる。
なお同社は、「2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定です」と説明。2028年末までに全国600店舗を目指すとしている。