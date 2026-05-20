元中日で１９日にプロ野球ファーム・リーグのハヤテベンチャーズ静岡入団が発表された石川翔（２６）が２０日、自身のインスタグラムを更新。脊髄梗塞を発症したことを報告した。

「入団がリリースされてすぐ、昨日のことです。突然腰から下の感覚がなくなり、そのまま救急車で運ばれました。数多くの細かい検査をした結果、診断は『脊髄梗塞』でした。脊髄梗塞は１０万人に１人といわれています。今は腰から下、両下半身の感覚が全くありません。動かそうという感覚すらなく、尿や便の感覚もありません」と現状を報告。その上で「これといった確立された治療法がなく、これから先、立てるか歩けるかはリハビリ次第と言われています。正直、この状態からまた歩けるようになることが、今は想像できません。不安だし、怖いです。でも、あと少しで妻との新しい命が誕生します。妻と子供のためにも、せめてまた歩けるようになりたい。簡単な道のりではないと思います。それでもまた前を向いて、自分らしく進んでいきます。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございます。 石川翔」と、つづった。