Gemini 3.5 Flash¤ÎÁí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤Ï2500²¯¡Á3000²¯¤«¡¢Hacker News¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬TPUÀÇ½¤«¤éµÕ»»
Google¤¬È¯É½¤·¤¿¹âÂ®¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 3.5 Flash¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬½¸¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¶¦Í¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖFlash¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÁí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gemini 3.5 Flash | Hacker News
Gemini 3.5 Flash¤Ï¡¢Google¤ÎGemini 3.5¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ½é¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿·ÚÎÌ¡¦¹âÂ®¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Google¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Gemini 3.5 Flash¤ÏGemini¥¢¥×¥ê¤äGoogle¸¡º÷¤ÎAI Mode¡¢Google Antigravity¡¢Gemini API¡¢Google AI Studio¡¢Android Studio¡¢Gemini Enterprise¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥¿¥¹¥¯¤Ç¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Google¤¬¡ÖGemini 3.5¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÚÎÌÈÇ¤Î¡ÖGemini 3.5 Flash¡×¤«¤é - GIGAZINE
Gemini 3.5 Flash¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Hacker News¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤µÕ»»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îeasygenes»á¤Ï¡¢Google¤¬Gemini 3.5 Flash¤òTPU 8i¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢TPU 8i¤Î¥á¥â¥êÍÆÎÌ¡¦¥á¥â¥êÂÓ°èÉý¡¦±é»»ÀÇ½¡¢Google¤¬1ÉÃ¤¢¤¿¤êÌó280¥È¡¼¥¯¥ó¤Î½ÐÎÏÂ®ÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Gemini 3.5 Flash¤ÎÁí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤ÏÌó2500²¯¡Á3000²¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤ÏÌó100²¯¡Á160²¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤È¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ëÁ´ÂÎ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Å¤ß¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤È¤Ï¡¢1²ó¤Î¿äÏÀ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë½Å¤ß¤Î¿ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Mixture of Experts(MoE)¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëÁ´ÂÎ¤òËè²ó¤¹¤Ù¤ÆÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆþÎÏÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìÉô¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤À¤±¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤ÏÁí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
easygenes»á¤Ï¡¢TPU 8i¤ÎVRAM¤¬288GB¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÅÅª¤Ê½Å¤ß¤¬110GB¡Á150GB¡¢Æ°Åª¤Ê³ä¤êÅö¤Æ¤ä°µ½Ì¤µ¤ì¤¿KV¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬138GB¡Á178GBÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³µ»»¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KV¥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¡¢AI¤¬²áµî¤ÎÊ¸Ì®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯»²¾È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯Ãæ´Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¤³¤È¡£Ä¹¤¤²ñÏÃ¤äÄ¹¤¤Ê¸½ñ¤ò°·¤¦¾ì¹ç¡¢KV¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥á¥â¥ê»ÈÍÑÎÌ¤¬Âç¤¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢easygenes»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï³µ»»¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TurboQuant¤Î¤è¤¦¤Ê°µ½Ì¡¦ÎÌ»Ò²½µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÊ¼Á¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤µ¤º¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤è¤ê¾®¤µ¤¯³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Áí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤Ï4000²¯ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Google¤ÏGemini 3.5 Flash¤ÎÁí¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤ò¸ø¼°¤Ë¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Hacker News¾å¤Î¿äÄê¤Ï¡Ö¸ø¼°ÃÍ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸ø³«¾ðÊó¤«¤é¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤ËµÕ»»¤·¤¿¿ô»ú¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Hacker News¤Ç¤ÏGemini 3.5 Flash¤Î²Á³Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Î100ËüÆþÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤È100Ëü½ÐÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¡¢Gemini 3.5 Flash¤ÏGemini 3 Flash Preview¤Î3ÇÜ¤Î²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆþÎÏ½ÐÎÏGemini 2.5 Flash0.30¥É¥ë
(Ìó48±ß)2.50¥É¥ë
(Ìó397±ß)Gemini 3 Flash Preview0.50¥É¥ë
(Ìó79±ß)3.00¥É¥ë
(Ìó477±ß)Gemini 3.5 Flash1.50¥É¥ë
(Ìó238±ß)9.00¥É¥ë
(Ìó1430±ß)
ÆþÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¤È¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬AI¤ËÅÏ¤¹Ê¸¾Ï¤ä¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯Ê¬³ä¤·¤¿Ã±°Ì¤Ç¡¢½ÐÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¤È¤ÏAI¤¬À¸À®¤¹¤ë²óÅú¤òºÙ¤«¤¯Ê¬³ä¤·¤¿Ã±°Ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¤»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢Ä¹Ê¸¤Î²óÅú¤äÂçÎÌ¤Î¥³¡¼¥É¤òÀ¸À®¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÆþÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¤È½ÐÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÎ¾Êý¤¬Áý¤¨¤ÆÎÁ¶â¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Gemini 3.5 Flash¤Ï¥È¡¼¥¯¥óÃ±²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁí¥³¥¹¥È¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Hacker News¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Artificial Analysis¤ÎÉ¾²ÁÁ´ÂÎ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤ÆGemini 2.5 Flash¤¬172¥É¥ë(Ìó2Ëü7000±ß)¡¢Gemini 3 Flash Preview¤¬278¥É¥ë(Ìó4Ëü4000±ß)¡¢Gemini 3.5 Flash¤¬1552¥É¥ë(Ìó25Ëü±ß)¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Gemini 3.5 Flash¤ÏGemini 3 Flash Preview¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó5.6ÇÜ¡¢Gemini 2.5 Flash¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó9ÇÜ¤Î¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤Î³ä¤ËÀÇ½¤ÏÈùÌ¯¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇGemma4 26B-A4B¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¸¤¤¤¬¡¢½ÐÎÏ¤¬À¹¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Simon Willison»á¤Ï¡¢Gemini 3.5 Flash¤Ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ú¥ê¥«¥ó¤ÎSVG¡×¤òÀ¸À®¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¯Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ú¥À¥ë¤È¸åÎØ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÉôÉÊ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î1²ó¤ÎÀ¸À®¤ÇÌó13¥»¥ó¥È¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Hacker News¤Ç¤ÏÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ê¥«¥ó²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤¤¤½¤¦¡×¡Ö1992Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾éÃÌ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆSVG¤ä¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Î²þÁ±¤òAI¤ËÍê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢º¬ËÜÅª¤Ê´Ö°ã¤¤¤òÄ¾¤¹¤è¤ê¤âÇØ·Ê¤ä¥Ü¥¿¥ó¤äÁõ¾þ¤òÄÉ²Ã¤·¤¬¤Á¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Gemini 3.5 Flash¤ÏÇÉ¼ê¤Ç¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤½ÐÎÏ¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤â¡¢ºÙÉô¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¸í¤ê¤òÀµ³Î¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶ì¼ê¤ÊÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ÎHacker News¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏGemini 3.5 Flash¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¿äÏÀ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¤¯¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¤°Õ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦Ä¹´üÅª¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤ÌäÂê¤ò°ìµ¤¤Ë²ò¤¯ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¤¤ºî¶È¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢·×²è½ñ¤òºÙ¤«¤¯ºî¤ê¡¢È¿ÉüÅª¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Hacker News¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢Gemini 3.5 Flash¤Ï¡ÖFlash¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë°Â²Á¤Ê·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¹âÂ®¤Ç¹âÀÇ½¤À¤¬¡¢²Á³Ê¤È½ÐÎÏ¥È¡¼¥¯¥ó¿ô¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸«¤ëÊý¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Ï½¾Íè¤ÎFlash·Ï¥â¥Ç¥ë¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¤É¤³¤í¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£