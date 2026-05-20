20日の日経平均株価は前日比746.18円（-1.23％）安の5万9804.41円と5日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は262、値下がりは1280、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は259.06円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が106.6円、フジクラ <5803>が80.45円、ファナック <6954>が56.99円、信越化 <4063>が31.34円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を87.69円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が80.86円、キオクシア <285A>が35.67円、イビデン <4062>が21.45円、テルモ <4543>が13.01円と続いた。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇はその他金融業、小売業、鉱業の3業種にとどまった。値下がり1位は非鉄金属で、以下、建設業、石油・石炭、機械、情報・通信業、卸売業と並んだ。



株探ニュース