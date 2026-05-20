ナノ化ベルーガキャビア、浸透速度20倍！ Vianne「ヴィアンヌ」

記事ポイント 世界初、ベルーガキャビアエキスを特許技術「nanoPDS®」でナノ化して配合したスキンケアブランド従来のリポソームと比較して成分保持濃度100倍以上・浸透スピード約20倍を実現美容液・クリーム・マスクの3アイテムを展開、ECでの一般販売も開始 世界初、ベルーガキャビアエキスを特許技術「nanoPDS®」でナノ化して配合したスキンケアブランド従来のリポソームと比較して成分保持濃度100倍以上・浸透スピード約20倍を実現美容液・クリーム・マスクの3アイテムを展開、ECでの一般販売も開始

キャビアの中でも最高峰とされるベルーガキャビアのエキスを、特許技術によってナノ化して肌へ届ける次世代スキンケアブランドが登場します。

IMYが開発した『Vianne（ヴィアンヌ）』は、2026年5月15日よりECでの一般販売を開始しています。

Vianne「ヴィアンヌ」





ブランド名：Vianne（ヴィアンヌ）発売元：株式会社IMY発売日：2026年5月15日販売チャネル：サロン専売・EC一般販売

スポイト付きのガラス瓶に入った「VC Caviar Serum」、ジュエルカットのフォルムが目を引く「The Caviar Cream」、パウチ型の「Infused Caviar Mask」の3アイテムで構成されています。

開発の核心にあるのは、”塗る”スキンケアから”届ける”スキンケアへという設計思想です。

肌のバリア機能を通過して角層まで有用成分を到達させることを目的に、特許技術「nanoPDS®」によって成分をナノレベルで制御しています。

ベルーガキャビアエキスをこの技術でナノ化して配合したスキンケア化粧品は、2026年5月時点の自社調査において世界初（※1）とされています。

サロン専売品としての展開を軸としつつ、ECでの一般購入にも対応しています。

特許技術「nanoPDS®」の浸透設計





肌の皮脂膜と角質層のラメラ構造を断面図で示したこの図解が示すように、水ベースの化粧品成分は皮脂膜に弾かれて角層へ到達しにくい構造になっています。

Vianneはこの課題に正面から向き合い、成分の浸透を阻む要因そのものを技術で克服する設計を採っています。





「nanoPDS®」は、成分をオイルでコーティングしながらナノサイズに制御し、角質層まで浸透させる特許技術です。

スポイト瓶から垂らした液が肌のバリアを通過するまでの過程が2コマで図示されており、従来の一般的なスキンケアとの構造的な違いが明確になっています。





既存の浸透技術として広く知られるリポソームとの比較では、成分保持濃度100倍以上・浸透スピード約20倍という数値が確認されています。

配合した有用成分をいかに高濃度・高速で肌内部に届けられるかが、このブランドの技術的な差別化点です。

“キャビアの王様”ベルーガキャビアとは





ベルーガキャビアは、世界最大級のオオチョウザメから採取される希少な原料です。

成熟までに20年以上を要するとされ、その希少性から”キャビアの王様”とも称されてきています。

古くは王侯貴族の食卓に並べられてきた存在であり、アミノ酸・ミネラル・脂質など肌に必要とされる成分を豊富に含む点に着目して、Vianneでは美容原料として採用しています。





Vianneが使用するベルーガキャビアエキスの供給元は、海外有力メディア『The New York Times』にも掲載実績を持つメーカーからの調達で、原料の品質と信頼性の高さが評価されています。

3アイテムの詳細

Vianneは美容液・クリーム・マスクの3アイテムで構成されており、いずれにもnanoPDS®技術によるナノ化ベルーガキャビアエキスが配合されています。

VC Caviar Serum





種別：美容液内容量：15ml価格：19,800円（税込）

スポイト型の細長いガラス瓶に封じられた美容液です。

滴下量をコントロールしやすい仕様で、毎朝のスキンケアステップに組み込んで使用します。

The Caviar Cream





種別：クリーム内容量：30g価格：27,500円（税込）

ジュエルカットのフォルムを持つ容器に収められたクリームです。

美容液の後のケアステップとして使用し、ナノ化成分をさらに肌へ重ねる仕上げ用として位置づけられています。

Infused Caviar Mask





種別：美容液マスク内容量：1枚（30ml）価格：990円（税込）

1枚あたり990円（税込）のパウチ入りシートマスクです。

美容液30ml分の成分が1枚に封じられており、スペシャルケアの日やサロン施術後のホームケアとして取り入れやすい価格帯になっています。

発売記念の数量限定セット展開

一般発売を記念して、VC Caviar SerumとThe Caviar Creamのセットが数量限定で販売されています。

詳細は公式販売サイトに掲載されています。

世界初のナノ化ベルーガキャビアエキス配合という希少性に加え、従来技術比で浸透スピード約20倍・成分保持濃度100倍以上というnanoPDS®の数値は、日々のスキンケアに新たな選択肢をもたらします。

990円のシートマスクから27,500円のクリームまで、段階的に試せるラインナップが揃っています。

Vianne「ヴィアンヌ」の紹介でした。

よくある質問

Q. nanoPDS®技術はどのような特許技術ですか？

A. 成分をナノレベルで制御し、肌のバリア機能（皮脂膜・角質層）を通過させて角層まで届ける浸透技術です。

従来のリポソームと比較して成分保持濃度100倍以上・浸透スピード約20倍という結果が確認されています。

Q. ベルーガキャビアエキスが「世界初」とされる根拠は何ですか？

A. 2026年5月時点での自社調査において、nanoPDS®技術を使用したベルーガキャビアエキス配合化粧品として日本および海外で前例がないことが確認されています（※1）。

Q. サロン専売品とEC販売の違いはありますか？

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