あまりにチャーミングな「お手」の瞬間が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「可愛すぎ尊い」「これは国宝級」「定期的に見たくなる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイストーリーのウッディで、犬に『お手』させてみた結果→『ちっちゃい人間だ』と勘違いして…まさかの光景】

おもちゃ相手に「お手」特訓中♪

TikTokアカウント「cococo_33」の投稿主さんは、マルプーの『コロ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。コロちゃんは現在、「お手」の練習を頑張っているそうです。この日、目の前に置かれていたのは、『トイ・ストーリー』のウッディのおもちゃ。

投稿主さんは、そのウッディ相手にお手をさせてみようと考えたのだとか。するとコロちゃんは、「まかせて！」と言わんばかりに、前足を大きくふりかぶりスタンバイ。やる気満々の様子で、ウッディへ向かって真剣なまなざしを向けていたそうです。その姿だけでも、すでに可愛さ満点だったといいます。

何度も挑戦する姿にホッコリ♡

そして勢いよく、ウッディの手に「お手」をしようとしたコロちゃん。しかし、ウッディの手はあまりにも小さく、前足をうまく乗せることができなかったそうです。

それでもコロちゃんは、「あれ？」「なんで？」と言いたげな表情を浮かべながら、何度も一生懸命チャレンジ。小さな手に大きな前足を乗せようと奮闘する姿が可愛すぎて、投稿主さんも思わず笑ってしまったのだとか。

頑張ったごほうびとして、おやつもプレゼントされたそうです。おもちゃ相手にも全力で「お手」を頑張るコロちゃんに、見ているこちらまでホッコリしてしまいますね。

この投稿には、「しなやかな手のスナップがなんともいえん」「可愛すぎてウッディ動き出しちゃうよ」「ウチにもウッディいるから試してみようかな」など、多くのコメントが寄せられています。

みんなで「手重ね」にも成功♡

そんなコロちゃんは、家族みんなで手を順番に重ねていく遊びにも挑戦したそうです。家族が次々と手を出していく様子をじーっと観察していたコロちゃん。すると、「こうするの？」と言わんばかりに、自分も前足をそっと重ねたのだとか。

チャレンジは見事に成功し、家族みんなで大盛り上がり。コロちゃんもたくさん褒められたといいます。周りをよく見ながら行動できる、とっても賢くて器用なコロちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「cococo_33」には、他にもコロちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cococo_33」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。