Intel CPU搭載のビジネス向け端末「Surface Laptop for Business」と「Surface Pro for Business」新発売、ワンタップで覗き見防止処理を施す「プライバシースクリーン」のオプションも

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