「東都大学野球、立正大７−４亜大」（２０日、神宮球場）

立正大の先発・大村昂輝投手（１年・常葉大菊川）が８回０／３を７安打４失点でリーグ戦初勝利を挙げ、立正大の１部残留が確定。同大は昨秋の入れ替え戦で勝利し、今春から１０季ぶりの１部リーグ昇格を果たしていた。

大事な一戦で快投を披露した。「仁田さんのために勝って明日につなげないといけない」と１年生左腕がマウンドへ。味方の援護をもらって六回まで２安打無失点。直球は１３０キロ前半中心の球速ながら、スローカーブやカーブといった変化球で緩急を使い分けて打者を翻弄（ほんろう）した。

リーグ戦初完投まであと一歩だったが、九回に捕まった。先頭の二塁打から２打席連発を浴び、ここで交代。肩を落としてベンチへ歩いた。大村は１勝目に「うれしいですけど、最後まで投げるチャンスはあったと思った。最後まで投げきれなかったのは悔しい」と喜びと悔しさを口にした。

金剛監督は「物おじせずに投げ込める。そういう意味では１年生らしからぬというか、堂々としたマウンドさばき」と評価。

残留については「この春季リーグ戦に初めて上がって、１５試合もできたのは選手のいい成長になったと思う」とうなずき、「各チームから１勝を挙げられているのは自信になるし、青学さんからも勝ち点を取れたのはね（良かった）」と手応えを示した。